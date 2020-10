Gli strumenti che si comportano come convertitori da PDF a Word sono pochi e la stragrande maggioranza di essi è a pagamento.

Trovare un programma per convertire PDF in Word gratis non è affatto cosa semplice perché i due formati sono completamente differenti l'uno rispetto all'altro e la gestione dei documenti contraddistinti da layout molto elaborati è tutt'altro che semplice.



Molti dei programmi che effettuano la conversione da PDF a Word analizzano la struttura del documento originale quindi cercano di approssimarne la struttura in un documento gestibile con la suite Microsoft Office. In molti casi, però, sebbene il testo e gli altri elementi fondamentali vengano riprodotti correttamente, si perde la formattazione complessiva del documento PDF con i vari elementi che si ritrovano in posizioni differenti rispetto a quelle che occupavano nel PDF.





Microsoft Word

. Il risultato è che nel tentativo di preservare la struttura del documento PDF spesso ci si ritrova con una cornice per ogni riga di testo.Vediamo di seguito alcuni delle migliori soluzioni per convertire PDF in Word gratis.L'importante, qualunque soluzione si decida di utilizzare, è bene non aprire mai il file Word ottenuto a partire dal PDF con un programma diverso da Microsoft Word. Il risultato potrebbe apparire largamente insoddisfacente.Purtroppo è sconsigliato usare, per questa specifica esigenza, anche Word Online in quanto non supporta pienamente la, necessaria per aprire e rendere in maniera corretta i PDF convertiti.Sapevate che Microsoft Word permette di aprire direttamente i documenti PDF ed effettuarne istantaneamente una conversione?Per procedere è sufficiente fare clic sul menu, suquindi selezionare il PDF da convertire in Word cliccando quindi su OK alla comparsa del messaggio riprodotto in figura.

ApowerPDF, ancora gratis per i nostri lettori

WPS PDF to Word Converter

Convertire PDF in Word online

Come accennato nell'introduzione il motore usato dal programma Microsoft per convertire PDF in Word fa ampio uso di cornici. Nell'immagine si vede come per ogni riga di testo sia stata usata una cornice a sé stante.Se state cercando un valido programma per convertire PDF in documenti Word, un'ottima scelta è, applicazione che abbiamo recentemente presentato nell'articolo Modifica PDF semplice con ApowerPDF, gratis per un anno Per i nostri lettori ApowerPDF è ancora gratuito per un anno dal momento dell'installazione: basta scaricare il file d'installazione e caricare il programma sul PC Windows A installazione conclusa, cliccando su, basterà inserire il codiceper usare ApowerPDF gratis per un anno.Per avviare il processo di conversione da PDF a Word bisognerà dapprima aprire il documento d'interesse quindi fare clic suIl meccanismo di conversione permetterà di ottenere un file Word pressoché sovrapponibile con il PDF originale.Come si vede in questo caso il testo è interamente selezionabile e modificabile (non è stato fatto uso delle cornici).Alternativache permette la conversione da PDF a Word di documenti composti da un massimo di cinque pagine.Usando semplicemente il browser web oppure programmi gratuiti come PDF24 o PDF Shaper (vedere Dividi PDF in pochi clic: le soluzioni più facili da usare ) i PDF possono comunque essere divisi in più parti ed elaborati "a pezzi".Nell'articolo Unire documenti Word: come fare con pochi semplici clic abbiamo visto come è semplice poi combinare più file in formato Word. WPS PDF to Word Converter è scaricabile gratis cliccando qui : per usarlo (fare riferimento all'articolo dedicato espressamente a questo programma ) basta cliccare sulla finestra principale e indicare il file PDF da elaborare oppure effettuare una semplice operazione di trascinamento.Di default WPS PDF to Word Converter effettua una conversione del PDF come file DOC ma è possibile agire sul menu a tendinaper scegliere un altro formato.Nel caso in cui il risultato della conversione non fosse soddisfacente, suggeriamo di agire proprio su questa opzione.Le migliori soluzioni online che consentono di trasformare un documento PDF in formato Word modificabile sono quelle basate suquindiNel caso di SmallPDF basta visitare questa pagina quindi fare clic suDi basenon effettua una conversione OCR, ad esempio del contenuto delle pagine cartacee inserite come immagini nel documento PDF (tale funzionalità è prerogativa degli utenti che attivano il piano "Pro" a pagamento).Anche in questo caso il risultato è eccellente, anche con i layout molto complessi contenenti formattazioni complesse e tabelle.L'alternativa si chiamaed è stata oggetto di una specifica recensione: I Love PDF: cos'ha di speciale e come funziona