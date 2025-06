Google Drive introduce Catch me up: più produttivi lavorando meno

Il caos nei documenti condivisi potrebbe essere finalmente un ricordo del passato. Google Drive ha introdotto una nuova funzionalità che promette di rivoluzionare la gestione dei file collaborativi. Con l’integrazione di Gemini AI, la piattaforma lancia “Catch me up”, uno strumento che crea riassunti automatici delle modifiche ai documenti, aiutando gli utenti a rimanere aggiornati anche quando non sono online.

Questa innovazione è attualmente in fase di distribuzione graduale e rappresenta un importante passo avanti per migliorare la produttività di team e gruppi di lavoro. L’obiettivo è chiaro: semplificare la collaborazione e garantire che nessun dettaglio importante venga perso nel flusso delle modifiche.

Come funziona Catch me up

Catch me up analizza costantemente i file condivisi presenti in Drive, annotando ogni possibile modifica: edit dei testi, inserimento di commenti o evidenziazioni, inserimento o cancellazione di dati nei fogli di lavoro o slide nelle presentazioni e, in generale, tutto ciò che uno o più utenti possono aver fatto su uno o più file.

Tutte queste modifiche vengono poi riassunte con l’AI in un testo esplicativo di sintesi, che racconta agli altri utenti quali sono i file che hanno subito modifiche e quali sono queste modifiche.

E’ evidente, quindi, che con questa funzione gli utenti possono risparmiare moltissimo tempo rispetto alla situazione attuale, in cui devono controllare caso per caso le modifiche fatte dai colleghi. Sempre che i colleghi si ricordino di elencarle tutte.

Gli utenti possono accedere ai riassunti in due modalità principali:

Attraverso il pannello laterale dedicato a Gemini AI su Google Drive , dove l’opzione Catch me up fornisce una visione generale delle modifiche apportate a tutti i documenti.

su , dove l’opzione Catch me up fornisce una visione generale delle modifiche apportate a tutti i documenti. Dalla visualizzazione elenco dei file, identificando un’icona circolare accanto ai documenti aggiornati. Un semplice clic permette di visualizzare il riassunto.

Chi può usare Catch me up

La funzionalità Catch me up è attualmente riservata agli abbonati di specifici piani Google Workspace: