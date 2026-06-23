Addio all'inventore delle sottolineature rosse in Word e nei correttori ortografici

Ogni giorno miliardi di persone scrivono documenti, email, relazioni tecniche e messaggi. Quando compare una sottolineatura rossa sotto una parola digitata male, quasi nessuno si domanda da dove arrivi quell’indicazione ormai familiare. Eppure dietro una delle funzioni più riconoscibili dell’informatica moderna c’è un ingegnere il cui nome è rimasto sconosciuto alla maggior parte degli utenti: Tony Krueger.

La sua scomparsa, ricordata da Raymond Chen sul blog Microsoft “The Old New Thing“, ha riportato l’attenzione su un contributo che ha modificato il modo in cui interagiamo con i programmi di videoscrittura. La sottolineatura ondulata rossa, introdotta in Microsoft Word negli anni ’90, è uno dei primi esempi di assistenza linguistica continua integrata nell’interfaccia utente. Oggi la stessa idea compare praticamente ovunque: editor di testo, browser web, piattaforme collaborative, ambienti di sviluppo e applicazioni mobili.

Dai controlli ortografici manuali alla verifica in tempo reale

Le prime versioni di Microsoft Word offrivano il controllo ortografico come operazione separata. L’utente avviava la verifica, il programma analizzava il documento e mostrava uno alla volta i termini sospetti. Per i computer dell’epoca si trattava di un’elaborazione tutt’altro che banale: memoria limitata, processori relativamente lenti e documenti sempre più lunghi imponevano compromessi evidenti.

Microsoft introdusse successivamente una modalità automatica che eseguiva il controllo quando il sistema rilevava periodi di inattività. L’idea era valida, ma il comportamento risultava spesso fastidioso: il motore ortografico occupava risorse e bloccava temporaneamente altre operazioni. Molti utenti finirono per disattivare la funzione perché interveniva proprio quando desideravano salvare un file o chiudere il programma.

Il problema non riguardava la qualità del controllo ortografico, oggi presente anche in Windows, a livello di sistema operativo, bensì il modo in cui il software comunicava i risultati. Krueger contribuì a trasformare completamente questo approccio.

L’intuizione che ha cambiato Word

La soluzione sviluppata dal team Word rese il controllo ortografico molto meno invasivo. Invece di interrompere il lavoro dell’utente con finestre di dialogo e procedure dedicate, il software iniziò a segnalare gli errori direttamente nel testo attraverso una linea ondulata rossa. L’utente poteva ignorare l’avviso, correggere immediatamente il termine oppure continuare a scrivere senza alcuna interruzione.

Il motore di verifica doveva operare in background, aggiornare continuamente l’analisi durante la digitazione e sincronizzarsi con il rendering del documento. Oggi una simile architettura appare scontata, ma nei sistemi degli anni ’90 rappresentava una sfida significativa.

La sottolineatura ondulata risolse inoltre un problema di usabilità: una linea retta poteva confondersi con la normale formattazione del testo. La scelta di una traccia a zig-zag rese immediatamente riconoscibile la presenza di un avviso senza alterare il contenuto del documento.

Il successo della sottolineatura rossa spinse Microsoft a espandere il concetto. Comparvero così le linee verdi dedicate ai possibili errori grammaticali e, nelle versioni più recenti di Office e Microsoft 365, ulteriori indicatori destinati a suggerimenti stilistici, chiarezza espositiva e miglioramenti della scrittura.

Un’influenza che supera Microsoft Word

L’impatto dell’idea di Krueger è evidente osservando qualsiasi software moderno dedicato alla scrittura. Le sottolineature colorate sono presenti in Google Docs, LibreOffice, Apple Pages, editor HTML, sistemi di gestione contenuti e persino nei browser durante la compilazione di moduli online.

Anche gli ambienti di sviluppo software hanno adottato un principio simile. Strumenti come Visual Studio Code, JetBrains IntelliJ IDEA e numerosi editor professionali utilizzano indicatori ondulati per evidenziare errori sintattici, problemi di compilazione o possibili vulnerabilità.

La carriera di un ingegnere poco conosciuto

Tony Krueger lavorò su numerose generazioni di Word, dalle versioni 1.0, 1.1 e 2.0 fino a Word per OS/2, Word per Macintosh e successive edizioni del prodotto. Secondo chi ha collaborato con lui, potrebbe detenere il primato per il maggior numero di versioni di Word distribuite durante la carriera professionale.

La sua abilità tecnica emerge anche da un altro episodio spesso citato dagli appassionati di storia del software. Krueger realizzò la conversione del videogioco Chip’s Challenge per Windows senza disporre del codice sorgente originale. Analizzò il comportamento della versione MS-DOS e ne effettuò una reimplementazione completa per l’ambiente Windows attraverso tecniche di reverse engineering.

Raymond Chen conclude osservando che ogni volta che una parola compare evidenziata da una linea ondulata rossa, entra insomma in gioco un’idea nata all’interno del team Microsoft Word e perfezionata da Tony Krueger. Un contributo apparentemente modesto, ma capace di lasciare un’impronta duratura nell’informatica personale.