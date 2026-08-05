Basta rinnovi annuali: Office 2024 Pro a 16,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €

Dal 1° luglio 2026 Microsoft ha aumentato i prezzi di quasi tutti i piani Microsoft 365, con rincari che, a seconda dell’abbonamento, arrivano fino al 43%. Business Standard è salito a 14 € al mese, mentre Microsoft 365 Apps costa ora 168 € l’anno. Non è detto, inoltre, che si tratti dell’ultimo aumento: i canoni di abbonamento tendono a crescere nel tempo. Esiste però un’alternativa spesso trascurata: acquistare il software una sola volta e mantenerne la licenza senza rinnovi mensili o annuali, né aumenti futuri del canone.

In occasione della Godeal24 Software Special Sale, Office 2024 Pro Plus è disponibile a 19,99 € con pagamento una tantum. La licenza comprende Word, Excel, PowerPoint e Outlook ed è destinata all’attivazione permanente su un PC. Il prezzo è inferiore a due mensilità dell’attuale abbonamento Microsoft. Nel confronto su tre anni proposto nell’offerta, un abbonato a Microsoft 365 spenderebbe oltre 504 €, mentre l’acquisto tramite Godeal24 richiederebbe un unico pagamento di 16,99 €.

Le promozioni includono anche Windows 11 Pro a 12,25 €. Il rivenditore descrive la licenza come originale e permanente, con accesso alle funzioni dedicate a prestazioni, sicurezza e strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Sullo stesso periodo di tre anni, il confronto riportato nell’offerta indica un costo superiore a 500 € per il percorso in abbonamento. La proposta di Godeal24 punta quindi su una formula senza rinnovi periodici.

Office a prezzo promozionale: le licenze disponibili

Per chi vuole aggiornare il PC, Windows 11 Pro è proposto a 12 € (prezzo di listino indicato: 199 dollari). L’edizione integra funzioni professionali come la crittografia BitLocker, l’accesso tramite Desktop remoto e strumenti intelligenti basati sull’IA. Le licenze sono descritte dal rivenditore come originali e permanenti.

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Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 si presenta come una piattaforma specializzata nella vendita di licenze software Microsoft originali. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, ogni codice è autentico, prevede l’attivazione permanente ed è coperto da garanzia. Gli ordini vengono consegnati digitalmente via e-mail in pochi minuti, senza spedizione fisica. Il servizio clienti offre assistenza tecnica gratuita prima e dopo l’acquisto, oltre al supporto post-vendita per l’intera durata della licenza. Godeal24 segnala inoltre una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot, basata su migliaia di recensioni verificate a livello internazionale. La promozione resta disponibile per un periodo limitato.

Contatta Godeal24: service@godeal24.com