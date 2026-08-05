Basta rinnovi annuali: Office 2024 Pro a 16,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €

Dal 1° luglio 2026 Microsoft ha aumentato i prezzi di quasi tutti i piani Microsoft 365, con rincari che, a seconda dell’abbonamento, arrivano fino al 43%. Business Standard è salito a 14 € al mese, mentre Microsoft 365 Apps costa ora 168 € l’anno. Non è detto, inoltre, che si tratti dell’ultimo aumento: i canoni di abbonamento tendono a crescere nel tempo. Esiste però un’alternativa spesso trascurata: acquistare il software una sola volta e mantenerne la licenza senza rinnovi mensili o annuali, né aumenti futuri del canone.
In occasione della Godeal24 Software Special Sale, Office 2024 Pro Plus è disponibile a 19,99 € con pagamento una tantum. La licenza comprende Word, Excel, PowerPoint e Outlook ed è destinata all’attivazione permanente su un PC. Il prezzo è inferiore a due mensilità dell’attuale abbonamento Microsoft. Nel confronto su tre anni proposto nell’offerta, un abbonato a Microsoft 365 spenderebbe oltre 504 €, mentre l’acquisto tramite Godeal24 richiederebbe un unico pagamento di 16,99 €.
Le promozioni includono anche Windows 11 Pro a 12,25 €. Il rivenditore descrive la licenza come originale e permanente, con accesso alle funzioni dedicate a prestazioni, sicurezza e strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Sullo stesso periodo di tre anni, il confronto riportato nell’offerta indica un costo superiore a 500 € per il percorso in abbonamento. La proposta di Godeal24 punta quindi su una formula senza rinnovi periodici.
Office a prezzo promozionale: le licenze disponibili
- Office 2024 Pro Plus – 1 PC – 19,99 €
- Office 2024 Pro Plus – 3 PC – 49,99 € (16,66 € per PC)
- Office 2024 Home per PC/Mac – 119,99 €
- Office 2021 Pro Plus – 1 PC – 28,28 €
- Office 2021 Pro Plus – 2 licenze – 54,25 € (27,13 € per licenza)
- Office 2021 Pro Plus – 3 licenze – 76,25 € (25,42 € per licenza)
- Office 2021 Pro Plus – 5 PC – 124 € (24,80 € per PC)
- Office 2021 Home and Business per Mac – 49,99 €
- Office 2019 Pro Plus – 1 PC – 24,75 €
Per chi vuole aggiornare il PC, Windows 11 Pro è proposto a 12 € (prezzo di listino indicato: 199 dollari). L’edizione integra funzioni professionali come la crittografia BitLocker, l’accesso tramite Desktop remoto e strumenti intelligenti basati sull’IA. Le licenze sono descritte dal rivenditore come originali e permanenti.
Windows 11 Pro in promozione a partire da 12,25 €
- Windows 11 Professional – 1 licenza – 12,25 €
- Windows 11 Professional – 2 licenze – 24,25 € (12,13 € per licenza)
- Windows 11 Professional – 3 licenze – 35,25 € (11,75 € per licenza)
- Windows 11 Professional – 5 licenze – 53,25 € (10,65 € per licenza)
- Windows 11 Home – 1 licenza – 12,15 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
- Windows 10 Professional – 1 licenza – 8,25 €
- Windows 10 Home – 1 licenza – 8,15 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
Office e Windows in bundle con il codice coupon “SGO62”
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 31,25 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 31,15 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 37,59 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 37,99 €
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 55,99 €
- Project Professional 2024 – 1 PC – 55,99 €
Altri software in promozione
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Ashampoo Office 9 – 30,99 €
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63 €
- EaseUS Video Downloader – licenza permanente – 30 €
- EaseUS Disk Copy Pro – abbonamento di 1 mese – 13,93 €
- Internet Download Manager – 1 PC / licenza permanente – 21,99 €
Perché scegliere Godeal24?
Godeal24 si presenta come una piattaforma specializzata nella vendita di licenze software Microsoft originali. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, ogni codice è autentico, prevede l’attivazione permanente ed è coperto da garanzia. Gli ordini vengono consegnati digitalmente via e-mail in pochi minuti, senza spedizione fisica. Il servizio clienti offre assistenza tecnica gratuita prima e dopo l’acquisto, oltre al supporto post-vendita per l’intera durata della licenza. Godeal24 segnala inoltre una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot, basata su migliaia di recensioni verificate a livello internazionale. La promozione resta disponibile per un periodo limitato.
Contatta Godeal24: service@godeal24.com