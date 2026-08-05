Apple iPhone più vicino a Windows: arriva il copia e incolla condiviso

Apple prepara una delle aperture più rilevanti di iOS verso il mondo Windows: la possibilità di copiare contenuti da un iPhone e incollarli direttamente su un PC, e viceversa.

La funzione nasce da una richiesta di interoperabilità presentata da Microsoft nell’ambito delle regole europee sui mercati digitali e punta a colmare una delle differenze più evidenti tra l’integrazione interna dell’ecosistema Apple e il rapporto con piattaforme concorrenti.

Da anni gli utenti di dispositivi Apple possono sfruttare la funzione Universal Clipboard per trasferire testo, immagini e altri elementi tra iPhone, iPad e Mac collegati allo stesso account. Il limite storico riguarda invece i computer Windows, dove un meccanismo equivalente non è disponibile a causa delle restrizioni imposte da iOS sull’accesso alla clipboard da parte delle applicazioni di terze parti.

Perché il copia e incolla tra iPhone e Windows è stato limitato finora

Il funzionamento della clipboard su sistemi moderni non consiste soltanto nel memorizzare un frammento di testo. Quando un utente copia un elemento, il sistema operativo deve gestire il formato del contenuto, i permessi di accesso, le applicazioni autorizzate e gli eventuali trasferimenti verso altri dispositivi.

Su iOS Apple ha mantenuto un controllo molto rigido su queste operazioni. Secondo Microsoft, le limitazioni presenti nel sistema impediscono alle applicazioni esterne di sincronizzare automaticamente il contenuto della clipboard in background tra un iPhone e un dispositivo collegato, rendendo impossibile replicare un’esperienza simile a quella disponibile tra dispositivi Apple.

La differenza rispetto al mondo Mac è significativa: la funzione Universal Clipboard sfrutta i servizi di continuità sviluppati da Apple, che integrano autenticazione, rilevamento dei dispositivi vicini e sincronizzazione tramite tecnologie come Bluetooth Low Energy e rete locale. Estendere lo stesso livello di integrazione a un PC Windows richiede invece API pubbliche e un modello di autorizzazione compatibile con applicazioni non controllate direttamente da Apple.

Il ruolo del Digital Markets Act europeo

L’apertura arriva dopo una richiesta formale di Microsoft presentata nel marzo 2026. La società ha sostenuto che le restrizioni di iOS impediscono ai produttori di dispositivi e software concorrenti di offrire funzioni equivalenti a quelle disponibili all’interno dell’ambiente Apple.

La base normativa dell’intervento è il Digital Markets Act dell’Unione Europea, che impone ai grandi operatori digitali classificati come gatekeeper di garantire maggiore interoperabilità con servizi e dispositivi di terze parti. La stessa normativa ha già spinto Apple ad ampliare il supporto verso alcune categorie di accessori e dispositivi connessi nell’area europea.

Apple non sta semplicemente eliminando un blocco tecnico: la società sta progettando un sistema nel quale gli utenti mantengano il controllo sul trasferimento dei dati. La condivisione della clipboard richiederà infatti un’autorizzazione esplicita per consentire a un dispositivo associato di importare elementi dal contenuto copiato.

Come potrebbe funzionare la nuova integrazione

La proposta tecnica di Apple prevede un meccanismo che permetterà a Microsoft e ad altri sviluppatori autorizzati di creare estensioni capaci di comunicare con i dispositivi associati. Il sistema dovrebbe basarsi su componenti già utilizzati da Apple per gestire connessioni sicure con accessori esterni, includendo procedure di abbinamento e gestione dei permessi.

La nuova soluzione non arriverà rapidamente: il colosso di Cupertino ha indicato un percorso di sviluppo che dovrebbe portare a una prima disponibilità sotto forma di beta per sviluppatori nell’autunno 2027.