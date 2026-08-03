Dieta per Windows 11: più efficiente con 8 GB di RAM

Microsoft ha confermato che l’ottimizzazione della memoria per sistemi con 8 GB è una delle priorità ingegneristiche per la seconda metà del 2026.

I lavori, già avviati e in corso nei canali Insider, puntano a un nuovo allocatore di memoria, a un affinamento di componenti come WinUI 3 e a una riduzione dell’uso di RAM da parte di tecnologie basate su Chromium, in particolare il motore WebView2 integrato in molte app di sistema.

L’azienda sottolinea che l’intervento non mira a cambiare il comportamento percepito dall’utente, ma a eliminare allocazioni non essenziali, ottimizzare servizi in background e migliorare la gestione delle risorse. Parallelamente, Microsoft incoraggia gli sviluppatori a monitorare costantemente il footprint di memoria delle proprie applicazioni usando gli strumenti di diagnostica già presenti nell’SDK di Windows, per allineare il software alle nuove linee guida di efficienza.

Perché 8 GB sono diventati un collo di bottiglia

Per anni, 8 GB di RAM sono stati considerati sufficienti per l’uso domestico. Oggi, però, la combinazione di processi sempre attivi, browser con molte schede, client per videoconferenze, servizi cloud e funzionalità AI integrate nel sistema operativo ha cambiato lo scenario. Browser come Edge e Chrome possono assorbire diversi gigabyte con decine di tab aperte, mentre i servizi di sicurezza e sincronizzazione restano costantemente in esecuzione.

Quando la memoria fisica si esaurisce, Windows ricorre al file di paging sul disco, con latenze molto superiori rispetto all’accesso diretto alla RAM. Questo si traduce in un sistema meno reattivo, specialmente durante il multitasking intenso. Ridurre il footprint del sistema operativo e delle app integrate permette di limitare il ricorso al pagefile e di mantenere una maggiore fluidità nelle attività quotidiane.

Il mercato della memoria condiziona anche le scelte software

La spinta dell’AI ha portato i principali produttori di memoria (Samsung, SK hynix e Micron)a destinare una quota crescente della capacità produttiva alle memorie HBM per acceleratori nei data center. Il risultato è una minore disponibilità di DRAM convenzionale per PC e notebook, con prezzi in forte aumento: le analisi indicano rincari già superiori al 50% già nel 2025 e ulteriori aumenti previsti durante quest’anno, in alcuni casi vicini al raddoppio per certi moduli.

Micron, ad esempio, ha annunciato l’uscita dal mercato consumer con il brand Crucial per concentrarsi sui clienti enterprise e AI. In questo contesto, ottimizzare Windows 11 per configurazioni da 8 GB diventa una mossa strategica anche per i produttori di hardware, che possono mantenere competitivi i dispositivi entry-level senza obbligare subito gli utenti a passare a 16 GB.

Cosa aspettarsi dalle ottimizzazioni

Microsoft chiarisce che queste ottimizzazioni non trasformano un PC da 8 GB in una macchina equivalente a una configurazione da 16 GB o più. Applicazioni professionali, editing video, software CAD, macchine virtuali e carichi di lavoro AI continueranno a beneficiare di più memoria. Tuttavia, riducendo il consumo di base del sistema e di alcuni componenti chiave, ci si aspetta meno accessi al disco, un multitasking più scorrevole e una percezione generale di maggiore reattività sui notebook economici e sui PC meno recenti.

Le prime modifiche sono già visibili nelle build Insider, mentre la distribuzione più ampia è prevista a partire dall’autunno 2026 e proseguirà fino alla fine dell’anno. Se il progetto raggiungerà gli obiettivi dichiarati, Windows 11 potrebbe prolungare il ciclo di vita di molti dispositivi senza richiedere un upgrade immediato dell’hardware.