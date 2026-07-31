Windows 11 corregge Esplora file: file finalmente in KB, MB e GB. Come attivare la novità

Esplora file conserva ancora molte scelte nate quando un disco da pochi gigabyte sembrava capiente. Una delle più evidenti riguarda la colonna Dimensione: nella visualizzazione Dettagli, Windows ha continuato per decenni a esprimere ogni file in kilobyte, anche quando si trattava di immagini disco, archivi o interi video. Con l’aggiornamento facoltativo KB5101684, Microsoft modifica finalmente tale comportamento su Windows 11 e introduce unità di misura più adatte.

La novità interessa Windows 11 24H2 e 25H2, portati rispettivamente alle build 26100.8973 e 26200.8973. Non cambia il modo in cui il sistema calcola la dimensione dei dati e non libera spazio sul disco: interviene soltanto sulla rappresentazione nella colonna Dimensione dell’interfaccia.

Un file piccolo continuerà quindi a comparire in KB; salendo di dimensione, Esplora file userà automaticamente MB oppure GB.

La visualizzazione in soli kilobyte costringeva l’utente a interpretare numeri poco immediati proprio nei momenti in cui serve decidere rapidamente cosa cancellare, spostare o archiviare. Un’immagine ISO da circa 8 GB poteva apparire come un valore di oltre otto milioni di KB: tecnicamente corretto, ma scarsamente leggibile. Da sapere, peraltro, anche la differenza tra i valori Dimensioni e Dimensioni su disco.

Perché Esplora file mostrava tutto in kilobyte

La scelta affonda le radici nelle vecchie versioni di Windows e nella struttura della visualizzazione Dettagli. La shell riceve dal file system la lunghezza del file in byte, applica una conversione e presenta il risultato attraverso la proprietà relativa alla dimensione. Per molto tempo la colonna standard ha adottato il KB come unità comune, così da mantenere valori omogenei e facilitare l’ordinamento nelle implementazioni di Esplora file più datate.

La vecchia impostazione aveva un vantaggio: confrontare due righe richiedeva di osservare numeri espressi nella stessa unità. Con l’aumento delle capacità di archiviazione, però, il compromesso ha perso utilità. Oggi un’unica cartella può contenere icone da qualche KB, foto da qualche decina di MB, macchine virtuali e immagini disco da molti GB. Una colonna uniforme finisce così per essere meno comprensibile.

L’immagine mostra un esempio evidente: alcune immagini di macchine virtuali Hyper-V che occupano parecchi gigabyte di spazio su disco, espresse sotto forma di kilobyte (KB).

Come cambia la colonna Dimensione di Windows 11

Dopo l’attivazione della nuova funzione, Windows 11 seleziona automaticamente l’unità ritenuta più appropriata. In pratica, un piccolo documento può apparire come 84 KB, una fotografia come 12,4 MB e un’immagine ISO come 7,57 GB. Microsoft descrive l’intervento come un miglioramento della leggibilità “a colpo d’occhio”, senza indicare nelle note pubbliche soglie configurabili o un’opzione per imporre una specifica unità.

Non compare neppure un selettore nelle Opzioni cartella. Chi preferisse la rappresentazione esclusivamente in KB non dispone, almeno nella prima implementazione, di un comando grafico per ripristinarla. Microsoft tratta la novità come un affinamento dell’interfaccia e non come una preferenza lasciata all’utente.

KB5101684 e distribuzione graduale della funzione

KB5101684 è un aggiornamento cumulativo facoltativo di anteprima, il tipo di pacchetto che Microsoft pubblica normalmente nella parte finale del mese prima di incorporarne le correzioni nel successivo aggiornamento di sicurezza.

L’installazione del pacchetto, da sola, potrebbe non rendere subito disponibile il nuovo formato: Microsoft usa infatti il Controlled Feature Rollout per abilitare gradualmente alcune funzioni sui dispositivi compatibili. Due computer con la stessa build possono quindi mostrare comportamenti differenti per giorni o settimane, perché la componente software è già presente ma il relativo “switch” di abilitazione non risulta ancora attivo.

Come attivare subito la nuova modalità di visualizzazione in Esplora file

Chi ha già installato il pacchetto KB5101684 può forzare l’identificatore associato alla funzione usando ViVeTool.

Dopo aver scaricato la versione adatta all’architettura del processore dal repository ufficiale, bisogna estrarre l’archivio, aprire una finestra del Terminale come amministratore e portarsi nella cartella che contiene vivetool.exe .

Il comando da eseguire è vivetool /enable /id:61014711 ; serve poi riavviare Windows affinché explorer.exe e i componenti della shell rileggano la configurazione.

Come alternativa al riavvio, si può impartire i seguenti due comandi:

taskkill /im explorer.exe

explorer.exe

Tornando nella stessa cartella di Esplora file vista in precedenza, ecco il risultato della nuova modalità di visualizzazione:

Per annullare l’override si può usare vivetool /disable /id:61014711 .

Conclusioni

L’intervento legato alla leggibilità della colonna Dimensione è un piccolo cambiamento che migliora l’uso quotidiano del PC.

Resta qualche limite: l’utente non può scegliere l’unità, né impostare il numero di decimali. Inoltre Windows continua a usare le sigle KB, MB e GB anche quando calcola le dimensioni con multipli di 1.024. In termini rigorosi, quei valori dovrebbero essere indicati come KiB, MiB e GiB: 1 KB corrisponde infatti a 1.000 byte, mentre 1 KiB equivale a 1.024 byte. La differenza spiega anche perché un disco venduto come 1 TB appare in Windows con una capacità di circa 931 GB. Sarebbe utile vedere Microsoft uniformare non solo le unità, ma anche le etichette usate nelle finestre Proprietà, nelle impostazioni di archiviazione e negli altri componenti della shell.

Per ora arriva una correzione semplice, attesa da tempo e difficilmente contestabile: Esplora file mostra finalmente le dimensioni nel modo in cui una persona tende davvero a leggerle.