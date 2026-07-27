Windows 11 accelera la cancellazione dei file di grandi dimensioni

Eliminare un file di grandi dimensioni dovrebbe richiedere pochi istanti: Windows non deve riscriverne ogni byte, ma aggiornare le strutture del file system e rendere nuovamente disponibile lo spazio occupato. Eppure Esplora file può restare a lungo sulla schermata “Calcolo in corso”, soprattutto quando lavora con file molto frammentati, unità quasi piene o cartelle contenenti migliaia di elementi. Microsoft ha iniziato ad affrontare il problema con la versione di anteprima di Windows 11 contraddistinta dalla build 26300.8935 e pubblicata il 20 luglio.

Le note ufficiali parlano di una cancellazione più rapida “in determinati scenari” con file grandi e frammentati, senza però indicare quale componente sia stato ottimizzato. Il miglioramento arriva dopo che Microsoft aveva anticipato un incremento prestazionale di almeno il 30% nelle operazioni di eliminazione in blocco; la percentuale, tuttavia, derivava da test e comunicazioni preliminari e non costituisce una garanzia valida per ogni computer.

Esplora file conserva una parte consistente dell’architettura Win32 sviluppata e modificata nel corso di decenni, ma Windows 11 vi ha sovrapposto sezioni moderne, componenti WinUI, integrazioni cloud e nuove superfici grafiche. Il risultato è un’applicazione ibrida: alcune aree risultano fluide, altre mostrano ritardi che su Windows 10 erano meno evidenti.

Perché un file frammentato può richiedere più tempo per essere eliminato

Un file non occupa necessariamente un’unica area continua all’interno dell’unità di memorizzazione. Quando il volume dispone di molto spazio libero, NTFS può assegnare al contenuto una sequenza abbastanza compatta di cluster. Se il supporto si riempie e gli spazi disponibili si distribuiscono in piccoli intervalli, il file cresce attraverso numerose porzioni separate, chiamate comunemente frammenti o extent.

Il fenomeno riguarda spesso dischi virtuali VHDX, immagini di macchine virtuali, archivi molto grandi, database, file di log e altri elementi che aumentano progressivamente di dimensione. Un singolo file può arrivare a occupare migliaia di intervalli distinti: la dimensione visibile resta la stessa, ma la descrizione della sua disposizione fisica diventa molto più articolata. È la ben nota discrepanza tra i valori relativi a Dimensioni e Dimensioni su disco della quale abbiamo già parlato in passato.

Su un disco meccanico la frammentazione penalizza soprattutto lettura e scrittura, perché la testina deve raggiungere zone differenti dei piatti. Con un SSD manca il movimento meccanico, ma non scompare il lavoro richiesto al file system. NTFS deve ancora interpretare gli intervalli associati al file, aggiornare i metadati e modificare la mappa che distingue i cluster occupati da quelli disponibili.

La cancellazione ordinaria, va ricordato, non azzera immediatamente il contenuto del file. NTFS modifica le proprie strutture: la voce corrispondente nella Master File Table (MFT) può tornare disponibile per il riutilizzo, mentre i cluster precedentemente assegnati devono risultare liberi nella mappa del volume. Microsoft documenta infatti che il file speciale $Bitmap mantiene lo stato di allocazione dei cluster e che le voci MFT relative ai file eliminati possono essere riutilizzate.

Dove il miglioramento dovrebbe notarsi maggiormente

Le condizioni più favorevoli per osservare una differenza sono abbastanza chiare: volume NTFS con poco spazio libero, file cresciuti nel tempo, numerosi frammenti e operazione eseguita tramite Esplora file. Un disco usato per macchine virtuali, montaggio video, backup incrementali o database locali costituisce un “esempio tipo”.

Su un SSD nuovo, con molto spazio libero e file prevalentemente contigui, il guadagno potrebbe risultare minimo o difficile da distinguere. Lo stesso vale per un file system diverso da NTFS, per un’unità di rete o per software che applicano una propria procedura di cancellazione. La formulazione prudente scelta da Microsoft – “in determinati scenari” – indica proprio un’ottimizzazione mirata, non una velocizzazione uniforme di qualsiasi comando Elimina.

Conta inoltre la destinazione del file. Quando si usa il Cestino, Windows deve spostare logicamente l’elemento e registrarne il percorso originale, così da consentire il ripristino.

La combinazione MAIUSC+CANC evita il passaggio nel Cestino, ma non equivale a una cancellazione crittograficamente sicura: i dati possono restare recuperabili finché i cluster non risultano sovrascritti o gestiti dal dispositivo attraverso i normali meccanismi di archiviazione.

Una differenza può emergere anche tra file locali e contenuti gestiti da OneDrive. Per un oggetto sincronizzato, l’eliminazione locale può generare un’operazione remota e propagarsi agli altri dispositivi. Il tempo percepito dall’utente, quindi, non dipende soltanto dal percorso NTFS che Microsoft ha ottimizzato.

La funzione non arriverà subito su tutti i PC

La correzione ha debuttato nel canale Windows Insider Experimental, associato alle build 26300 di Windows 11 26H2. Non si tratta quindi, al momento dell’annuncio, di una funzione disponibile automaticamente nelle installazioni stabili di Windows 11.

Microsoft distribuisce molte novità tramite Controlled Feature Rollout, abbreviato CFR: solo una parte degli Insider riceve inizialmente il cambiamento; il gruppo cresce se telemetria e segnalazioni non evidenziano problemi rilevanti.

La cancellazione rapida dei file frammentati non trasforma da sola Esplora file, ma interviene su un punto reale e facilmente percepibile. Per anni molte modifiche a Windows 11 hanno privilegiato l’aspetto visivo, mentre operazioni elementari continuavano a mostrare esitazioni difficili da giustificare con hardware moderno.

Qui l’approccio appare più convincente: ottimizzare il percorso effettivo dell’operazione, non limitarsi a nascondere il ritardo con un’animazione o con altri “trucchi”. Rimangono alcune domande: quale parte del codice NTFS o della shell cambia? Quanto varia il guadagno tra hard disk e SSD? Cosa succede nell’ottimizzazione della gestione di cartelle contenenti un gran numero di file di piccole dimensioni?

Insomma, niente di rivoluzionario ma finalmente Microsoft interviene su qualcosa che gli utenti chiedevano da tempo. E non solo in Windows 11.