HP: 30% dei PC ancora su Windows 10: per questo Microsoft ha esteso il supporto

La fine del supporto ufficiale di Windows 10 si avvicina, ma il percorso verso Windows 11 continua a procedere con lentezza, soprattutto nel mondo professionale.

I dati condivisi da HP offrono un’indicazione concreta dello scenario attuale: una quota significativa dei dispositivi venduti utilizza ancora il sistema operativo lanciato nel 2015.

Si tratta di una situazione che riflette non solo l’affezione a una piattaforma considerata stabile, ma anche le difficoltà pratiche legate alla migrazione. In questo contesto, Microsoft ha scelto di ampliare le opzioni di supporto post fine ciclo, riconoscendo implicitamente che il passaggio completo richiederà più tempo rispetto alle previsioni iniziali.

Adozione di Windows 11 lenta tra aziende e vincoli tecnici

Secondo HP, circa il 30% dei computer commercializzati continua a essere equipaggiato con Windows 10, un dato che riguarda in larga parte il segmento enterprise.

Le aziende tendono infatti a privilegiare ambienti consolidati, evitando cambiamenti che possano introdurre instabilità o problemi di compatibilità. L’aggiornamento del sistema operativo non è mai un’operazione isolata: coinvolge applicazioni aziendali, strumenti di sicurezza, policy interne e processi operativi. Ogni modifica richiede test approfonditi e tempi di validazione che possono estendersi per mesi.

A rallentare ulteriormente l’adozione di Windows 11 contribuiscono i requisiti hardware più restrittivi. La necessità di disporre di TPM 2.0, Secure Boot e CPU supportate ha escluso una parte consistente dei PC ancora perfettamente funzionanti. Molti dispositivi acquistati tra il 2017 e il 2019, pur adeguati per le attività quotidiane, non soddisfano questi criteri. Per le aziende, sostituire in anticipo interi parchi macchine rappresenta un costo significativo, spesso difficile da giustificare in assenza di benefici immediati. Questo spiega perché molte organizzazioni preferiscano posticipare la transizione, mantenendo Windows 10 fino a quando sarà realmente indispensabile cambiare.

Supporto esteso e prospettive future

L’elevata diffusione di Windows 10 ha spinto Microsoft a rivedere la propria strategia sul fine vita del prodotto. Il programma Extended Security Updates è stato ampliato per includere nuove opzioni, rendendo possibile continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza anche dopo ottobre 2026. Non si tratta solo di una misura tecnica, ma di una risposta a una realtà di mercato in cui milioni di sistemi restano attivi e operativi.

Questa scelta consente a utenti e aziende di gestire la transizione con maggiore gradualità, riducendo il rischio di esposizione a vulnerabilità critiche. Tuttavia, non elimina la necessità di pianificare il passaggio a Windows 11. Le nuove funzionalità di sicurezza, insieme all’evoluzione dell’hardware e all’integrazione con scenari legati all’Intelligenza Artificiale, renderanno progressivamente meno sostenibile l’utilizzo di piattaforme obsolete.

Nel medio periodo, il mercato continuerà a convivere con una doppia presenza, ma la direzione resta chiara. La migrazione sarà inevitabile, anche se distribuita nel tempo, e richiederà un equilibrio tra esigenze operative, investimenti e aggiornamento tecnologico.