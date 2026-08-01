Nuove build Beta Windows 11: icone ridimensionabili nella taskbar e altre novità

Microsoft continua ad affinare l’esperienza di Windows 11 introducendo una funzione richiesta fin dal debutto del sistema operativo: la possibilità di gestire in modo più flessibile la dimensione delle icone nella barra delle applicazioni.

La novità è emersa nelle più recenti build Insider del canale Beta e rappresenta un intervento mirato a migliorare l’uso dello spazio su schermi di qualsiasi formato. Dopo il lancio del 2021, infatti, Windows 11 è stato spesso criticato per la riduzione delle opzioni di personalizzazione rispetto a Windows 10.

Con aggiornamenti progressivi, l’azienda ha iniziato a reintrodurre funzionalità apprezzate dagli utenti, puntando a un equilibrio tra design moderno e controllo avanzato dell’interfaccia. Le build 26120.5742 e 26120.5744 confermano questa direzione, anche se la distribuzione resta graduale e non immediata per tutti.

Icone dinamiche per una taskbar più efficiente

La principale novità riguarda un’impostazione che consente di modificare il comportamento delle icone nella barra delle applicazioni. A differenza delle versioni precedenti di Windows 11, dove la dimensione restava invariata, ora l’utente può scegliere come gestire lo spazio disponibile in modo più intelligente.

Il sistema introduce tre modalità operative: mantenere sempre le icone alla dimensione standard, ridurle automaticamente quando la barra inizia a riempirsi oppure utilizzare icone sempre più compatte. Questa flessibilità consente di adattare la taskbar a diversi scenari d’uso, soprattutto su dispositivi con display più piccoli o su configurazioni dove sono presenti molte applicazioni bloccate.

Il vantaggio concreto è una migliore ottimizzazione dello spazio. Riducendo le icone nei momenti critici, Windows evita di nascondere troppo rapidamente le app nel menu secondario, rendendo più immediato l’accesso ai programmi. Si tratta di un miglioramento apparentemente semplice, ma con un impatto diretto sulla produttività quotidiana, in particolare per chi lavora con molte finestre aperte o utilizza il sistema in mobilità.

Evoluzione dell’interfaccia e rilascio futuro

Questa novità si inserisce in un percorso più ampio di revisione della taskbar, uno degli elementi più discussi di Windows 11. Al momento del lancio, Microsoft aveva rimosso diverse funzionalità storiche, generando critiche soprattutto tra gli utenti più esperti. Negli ultimi aggiornamenti, però, molte di queste opzioni sono state progressivamente ripristinate, come il trascinamento dei file sulle applicazioni e una gestione più flessibile delle finestre.

Parallelamente, le build Beta continuano a includere miglioramenti per Esplora file, correzioni di stabilità e aggiornamenti legati alle nuove esperienze basate su Copilot e Click to Do. Il sistema di distribuzione controllata consente a Microsoft di testare le funzionalità su gruppi ristretti di utenti prima di un rilascio più ampio, riducendo il rischio di problemi su larga scala.

Non esiste ancora una data ufficiale per l’arrivo di queste modifiche nella versione stabile di Windows 11. Tuttavia, il livello di maturità della funzione lascia ipotizzare un’integrazione nei prossimi aggiornamenti principali. Anche se si tratta di un cambiamento relativamente piccolo, la possibilità di personalizzare la dimensione delle icone rappresenta un passo significativo verso un sistema operativo più flessibile, capace di adattarsi meglio alle esigenze reali degli utenti.