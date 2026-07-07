Due soluzioni utili per aggiornare il PC questa estate: Office 2024 Pro a 16,99€ e Windows 11 Pro a 12,25€

Per aggiornare un computer non servono sempre nuovo hardware, più RAM o un SSD più veloce. Spesso una parte importante dell’esperienza dipende dal software: un sistema operativo non aggiornato può limitare fluidità e sicurezza, mentre una suite Office datata può rendere più macchinose attività quotidiane come scrivere documenti, gestire fogli di calcolo o organizzare le email.

Con la Summer Sale di Godeal24, l’aggiornamento richiede pochi minuti e ha un costo contenuto. Office 2024 Pro è disponibile a 16,99€ e include Word, Excel, PowerPoint e Outlook, con 14 nuove funzioni di Excel, Cameo in PowerPoint per integrare la videocamera live nelle presentazioni e strumenti più evoluti per la pianificazione in Outlook. Si tratta di una licenza perpetua: si acquista una volta e si utilizza senza rinnovi periodici. In abbinamento, Windows 11 Pro è proposto a 12,25€ e offre un’interfaccia più moderna, Snap Layouts, strumenti AI integrati e funzioni di sicurezza pensate per le esigenze attuali.

Il pacchetto Office 2024 Pro + Windows 11 Pro arriva quindi sotto i 30€ complessivi. Secondo il confronto riportato nella promozione, il prezzo retail della stessa combinazione può avvicinarsi a 450€. Non sono necessari codici sconto per le singole offerte: i prezzi sono già applicati sul sito. La promozione è legata alla campagna estiva e potrebbe non restare disponibile a lungo.

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Godeal24 propone licenze software digitali con consegna immediata, senza costi di spedizione e senza costi nascosti. Nel catalogo sono disponibili prodotti Microsoft e altri strumenti software a prezzi promozionali. Il servizio di assistenza offre supporto tecnico gratuito prima e dopo l’acquisto, per aiutare l’utente nella fase di attivazione e utilizzo. Il sito riporta migliaia di recensioni e una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot. Scegliere Godeal24 significa acquistare una chiave software con supporto dedicato e un’impostazione orientata al lungo periodo.

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