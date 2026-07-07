Due soluzioni utili per aggiornare il PC questa estate: Office 2024 Pro a 16,99€ e Windows 11 Pro a 12,25€

Per aggiornare un computer non servono sempre nuovo hardware, più RAM o un SSD più veloce. Spesso una parte importante dell’esperienza dipende dal software: un sistema operativo non aggiornato può limitare fluidità e sicurezza, mentre una suite Office datata può rendere più macchinose attività quotidiane come scrivere documenti, gestire fogli di calcolo o organizzare le email.
Con la Summer Sale di Godeal24, l’aggiornamento richiede pochi minuti e ha un costo contenuto. Office 2024 Pro è disponibile a 16,99€ e include Word, Excel, PowerPoint e Outlook, con 14 nuove funzioni di Excel, Cameo in PowerPoint per integrare la videocamera live nelle presentazioni e strumenti più evoluti per la pianificazione in Outlook. Si tratta di una licenza perpetua: si acquista una volta e si utilizza senza rinnovi periodici. In abbinamento, Windows 11 Pro è proposto a 12,25€ e offre un’interfaccia più moderna, Snap Layouts, strumenti AI integrati e funzioni di sicurezza pensate per le esigenze attuali.
Il pacchetto Office 2024 Pro + Windows 11 Pro arriva quindi sotto i 30€ complessivi. Secondo il confronto riportato nella promozione, il prezzo retail della stessa combinazione può avvicinarsi a 450€. Non sono necessari codici sconto per le singole offerte: i prezzi sono già applicati sul sito. La promozione è legata alla campagna estiva e potrebbe non restare disponibile a lungo.
Licenze Office originali con sconti fino al 90%
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 16,99€
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PC – 39,99€ (13,33€ per PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 28,28€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 licenze – 54,25€ (27,13€ per licenza)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 licenze – 76,25€ (25,42€ per licenza)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PC – 124€ (24,80€ per PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44,99€
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24,75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39,29€
- Office 2024 Home per PC/Mac – 139,99€
- Office 2024 Home and Business per PC/Mac – 149€
Offerte Windows: Windows 11 Pro da 12,25€
- Win 11 Professional Key – 12,25€
- Win 11 Professional – 2 licenze – 24,25€ (12,13€ per licenza)
- Win 11 Professional – 3 licenze – 35,25€ (11,75€ per licenza)
- Win 11 Professional – 5 licenze – 53,25€ (10,65€ per licenza)
- Win 11 Home Key – 12,15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88€
- Win 10 Professional Key – 8,25€
- Win 10 Home Key – 8,15€
- Win Server 2025 Standard – 30,99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31,99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25€
Bundle Office + Windows: risparmio extra con il codice coupon “SGO62”
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 28,25€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 28,15€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,59€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 37,99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 36,99€
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 44,99€
- Project Professional 2024 – 1 PC – 44,99€
Altri strumenti software in offerta
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99€
- IObit Driver Booster 13 – 17,69€
- Adguard – 3 dispositivi – Lifetime – 32,74€
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30€
- EaseUS Disk Copy Pro – Abbonamento 1 mese – 13,93€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21,99€
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro – 1 PC (licenza permanente) – 25,59€
Perché scegliere Godeal24?
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