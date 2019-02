Radiazioni smartphone: i parametri SAR aggiornati dei vari modelli - IlSoftware.it

Qualche tempo fa vi avevamo dato conto dei risultati dello studio condotto dagli esperti del National Institutes of Health (NIH) statunitense: Radiazioni telefono cellulare e tumori: le conclusioni di uno studio durato 10 anni.

Nonostante 10 anni di lavoro e 25 milioni di dollari spesi, la ricerca si è rivelata sostanzialmente inconcludente.



Certo, sono molteplici gli aspetti degni di nota e non è possibile escludere a priori un legame tra l'insorgenza di patologie tumorali e l'utilizzo intensivo di cellulari e smartphone, ma stando alle conclusioni attualmente non vi sarebbero prove scientifiche sufficienti a sostegno di un rapporto diretto causa-effetto tra esposizione a campi elettromagnetici e cancro.

Nonostante ciò in Italia, in una decisione di primo grado (sentenza n. 96 del 30 marzo 2017), i giudici hanno ritenuto opportuno riconoscere un legame tra tumore cranico e utilizzo intensivo del cellulare: vedere il nostro articolo Smartphone che emettono più radiazioni: quali sono?.





Il parametro che viene generalmente utilizzato per capireRiferito alla testa oppure al corpo, SAR esprime la quantità di potenza da radiofrequenze assorbita dal corpo umano nell'unità di tempo quando esso viene esposto al campo elettromagnetico prodotto dallo specifico modello di cellulare o smartphone.I valori sono espressi in Watt per chilogrammo (W/kg) e