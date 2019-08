Robot aspirapolvere smart WiFi Xiaomi Roborock S50 in offerta speciale su eBay

I dispositivi per la smart home, dotati di modulo WiFi e amministrabili a distanza sia tramite app che mediante l'utilizzo di comandi vocali, sono sempre più diffusi e attuali.



L'aspirapolvere smart Xiaomi RoboRock S50 di seconda generazione, WiFi viene proposto in offerta speciale su eBay a 364,99 euro solamente per qualche giorno.





Ilpuò essere programmato per effettuare pulizie in maniera totalmente automatica ed èAnziché avviare l'app, si può dire ad alta voceoppurequindi pronunciare comandi vocali qualioppureo, ancora,(per inviarlo alla stazione di ricarica) o

Ilvanta una dotazione hardware eccezionale - in molti casi superiore ai prodotti più famosi con il logo delle marche più blasonate - eI sensori anticaduta fanno sì che il dispositivo riconosca automaticamente la presenza delle scale evitando di "uccidersi". Eccellente l'abilità nel riconoscimento e nel superamento degli ostacoli: durante l'utilizzo nei nostri ambienti, il robot Xiaomi non ha mai provocato alcun danno ed è in grado di approcciarsi con cautela agli elementi di dimensioni più piccole.La torretta dotata di sensore laser effettua continuamente la scansione dell'ambiente circostante per generare una mappa dettagliata (che può essere visualizzata anche tramite app).L' aspirapolvere WiFi smart Xiaomi RoboRock S50 di seconda generazione acquistabile su. Il venditore assicura che non si incorrerà in alcun esborso aggiuntivo al momento della consegna. Le spese di spedizione sono interamente a carico del mittente.