Smartphone Huawei P50 Pro e pieghevole P50 Pocket: in Europa il 26 gennaio - IlSoftware.it

Huawei prepara un lancio in grande stile: i suoi due nuovi smartphone top di gamma, di cui uno pieghevole, saranno presentati il 26 gennaio. Si tratta del P50 Pro e P50 Pocket.

Huawei ha investito molto per rendere i suoi dispositivi compatibili con tutte le app Android ma allo stesso tempo in grado di poggiare su un ecosistema indipendente, capace di introdurre diverse innovazioni rispetto ai servizi di Google. Ne abbiamo parlato nell'articolo dedicato a HMS Core 6.0 che apre un mondo di opportunità per gli sviluppatori di app Android.

Il prossimo 26 gennaio sarà una data importante per Huawei che si accinge a portare in Europa i suoi nuovi smartphone di punta P50 Pro e P50 Pocket.

Il modello P50 Pro presenta un ampio schermo OLED da 6,6 pollici con una frequenza refresh pari a 120 Hz e risoluzione 2700 x 1228 pixel. Il display ha una densità pari a 450 ppi e oscuramento PWM ad alta frequenza (1440 Hz). La frequenza di campionamento touch è pari a 300 Hz.

Il telefono utilizza un performante SoC Snapdragon 888, octa-core che utilizza un core Cortex-X1 a 2,84 GHz, tre core Cortex-A78 a 2,42 GHz e quattro Cortex-A55 a 1,8 GHz a maggior risparmio energetico. La configurazione è completata con una GPU Adreno 660.

Huawei P50 Pro si metterà in evidenza anche per le abilità fotografiche: sul dorso sono posizionati un sensore da 50 MP True-Chroma Camera con apertura focale f/1.8 aperture e stabilizzatore ottico dell'immagine, un sensore da 40 MP True-Chroma Camera (monocromatico, f/1.6), un grandangolare da 13 MP f/2.2 e un telescopico da 64 MP (f/3.5, OIS).

Nascosta in un foro sul display c'è una fotocamera da 13MP con apertura focale f/2.4.

Entrambe le fotocamere possono essere utilizzate in molteplici modalità che grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale permettono di ottimizzare gli scatti e l'acquisizione di sequenze video: niente più foto mosse o sfocate

Il dispositivo integra una generosa batteria da 4.360 mAh che supporta anche la ricarica rapida a 66W. La ricarica wireless (fino a 50W) è anch'essa supportata.

P50 Pocket: in arrivo il pieghevole di casa Huawei

C'è attesa anche per il pieghevole P50 Pocket che sarà dotato di un ampio display principale da 6,9 pollici. Chiudendo a conchiglia lo smartphone, sarà comunque visibile un display da 1,04 pollici che mostra notifiche e informazioni importanti.

Lo schermo principale ha caratteristiche sostanzialmente identiche a quelle del P50 Pro, fatta eccezione per il fatto che può essere piegato in due. La risoluzione supportata è in questo caso di 2790 x 1188 pixel.

Il display più piccolo ha comunque una frequenza di refresh pari a 60 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 120 Hz (risoluzione 340 x 340 pixel).

Anche il P50 Pocket utilizza un SoC Snapdragon 888, tre sensori fotografici sul dorso (40 MP True-Chroma Camera f/1.8; grandangolare da 13 MP f/2.2 aperture; Ultra Spectrum Camera da 32 MP e apertura focale f/1.8. Sul frontale sarà presente una fotocamera da 10,7 per scattare selfie di qualità.

La batteria è da 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 40W.