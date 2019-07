TIM accenderà la fibra di Stato Infratel nelle aree bianche o a fallimento di mercato

Open Fiber, com'è noto, ha vinto tutti e tre i bandi per la realizzazione delle infrastrutture a fibra ottica nelle cosiddette aree bianche del Paese (cluster C e D): Open Fiber: lo stato di avanzamento della copertura in fibra FTTH e FWA nelle aree bianche.



TIM decise di non partecipare alle gare e oggi annuncia di aver siglato un importante accordo con Infratel per "accendere" la fibra ottica di Stato. Oggetto d'intervento da parte dell'ex monopolista sono circa 600 comuni sparsi in 8 regioni d'Italia: Abruzzo, Sardegna, Toscana, Puglia, Calabria, Lazio, Lombardia e Marche.

Sulla base dell'intesa, TIM si impegna a portare la banda ultralarga agli utenti finali di fatto permettendo l'utilizzo delle infrastrutture di accesso della rete pubblica in fibra ottica realizzata da Infratel in quelle aree "a fallimento di mercato" che non sono state in passato oggetto di bandi.





", si legge in una nota diramata oggi dall'azienda guidata da Luigi Gubitosi.

A novembre 2018, alla riunione del, si era preso atto del concreto rischio che, a fronte del completamento dei lavori in molti comuni, vi potesse essere uno scarso interesse da parte degli operatori che vendono i servizi di connettività.Come evidenziato nel comunicato di TIM, l'impegno della società è per il momento focalizzato sulla fornitura del servizio nelle aree in cui è già stata realizzata una rete pubblica mentre non riguarda le zone in cui Open Fiber ha realizzato o realizzerà la rete (in attesa di capire come si concluderà la "partita" tra le due aziende: Fusione delle reti TIM e Open Fiber: per Cardani il controllo non dev'essere dell'ex monopolista visto che sul tavolo c'è una possibile fusione tra le reti in fibra ottica).", si legge nella nota di TIM.L'intesa siglata tra TIM e Infratel non esclude ad altri operatori l'accesso alla rete pubblica ma al tempo stesso fissa un cronoprogramma di attivazioni certo sulla base della disponibilità della fibra all'effettivo completamento dei lavori.