TSMC offre maggiori dettagli sul processo costruttivo dei suoi SoC a 5 nm

Il processo costruttivo a 7 nm di TSMC viene attualmente "spremuto" da AMD che lo sta utilizzando per i suoi prodotti di nuova generazione, CPU e GPU.

La società taiwanese, la più grande fabbrica indipendente di semiconduttori al mondo, ha in questi giorni voluto offrire una serie di interessanti dettagli sul "gradino superiore" ossia il nuovo processo litografico a 5 nm.

Con i nuovi sforzi TSMC intende ampliare ulteriormente il gap rispetto a Samsung e Intel: AMD ne approfitterà in vista dei suoi futuri chip basati su architettura Zen 4?





Sono passati appena 5 anni da quando TSMC ha lanciato sul mercato il suo FinFET a 16 nm con una densità di 28,88 milioni di transistor per mme già entro dicembre 2020, stando a quanto riferito, l'azienda produrrà i primi chip a 5 nm.Sebbene TSMC non abbia ancora fornito dati sulla densità del processo litografico a 5 nm, varie fonti indicano che si potrebbero superare i 171 milioni di transistor per mm, un valore quasi doppio rispetto a quello che contraddistingue l'attuale processo a 7 nm (91,2 milioni di transistor per mm).Quello a 5 nm sarà: ciò significa lunghezza deldi ciascun transistor ulteriormente accorciata e "pinne" del FinFET più basse (vedere Processori e memorie: la tecnologia Nanosheet per i transistor renderà FinFET obsoleta ).

Secondo gli ingegneri di TSMC i nuovi SoC realizzati a 5 nm, che integrano logica, SRAM e I/O in misura pari, rispettivamente, al 60%/30%/10% dell'intero chip, subiranno una riduzione in termini di dimensioni del 35-40% rispetto agli attuali a 7 nm.Non solo. Sempre stando a quanto rivelato da TSMC i SoC a 5 nm saranno fino al 15% più prestazionali oppure permetteranno, a parità di performance, un consumo energetico il 30% più basso. Usando nuovi transistor, inoltre, TSMC promette un balzo in avanti ancora più marcato: fino al 25% a discapito però della densità.A seconda delle esigenze dei progettisti delle aziende partner, TSMC metterà a disposizione due varianti di SRAM per i futuri SoC: una ad alte prestazioni, l'altra ad alta densità. Per dare qualche numero, la cella ad alte prestazioni misurerà 0,025 µm