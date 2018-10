TV box Android Xiaomi Mi Box 4K, smartphone Nubia Z17 Lite e robot aspirapolvere Roborock S50 in offerta

Il noto negozio online Geekbuying presenta tre prodotti in promozione. Si tratta degli articoli che fino ad oggi sono stati più venduti in Italia: l'ottimo TV box Android Xiaomi Mi Box 4K, lo smartphone ZTE Nubia Z17 Lite e il robot aspirapolvere Xiaomi Mijia Roborock S50.

Il vantaggio è che, come spiegano i portavoce di Geekbuying, tutti i prodotti si trovano nel magazzino italiano dell'azienda: al momento della consegna non si dovranno sostenere spese aggiuntive. Le spese di spedizione sono gratuite (consegna in 1-2 giorni lavorativi).



- Xiaomi Mi Box 4K - TV box Android

Si tratta di un dispositivo che ci ha convinto fin dal primo sguardo. Un versatile e completo TV box Android che permette di trasferire contenuti video (fino alla risoluzione 4K) sul televisore collegato mediante cavo HDMI.

Basato su Android TV, Xiaomi Mi Box permette di installare qualunque applicazione Android, può essere usato come riproduttore multimediale, come media center, come strumento per fruire di Netflix, DAZN, Premium Play e altre piattaforme multimediali.

Abbiamo pubblicato una recensione completa di questo prodotto nel nostro articolo TV box Android, cosa sono e come si usano.

In offerta a 58 euro circa per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento scorte.

Nubia Z17 Lite è un apprezzato smartphone Android equipaggiato con ben 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Oltre alla ricca dotazione in termini di memoria RAM (LPDDR3), il Nubia Z17 Lite poggia il suo funzionamento su un SoC Qualcomm Snapdragon 653 e propone un display da 5,5 pollici (403 ppi, 1920x1080 pixel).

Dotato di una doppia fotocamera posteriore con sensore RGB SONY IMX258 e monocromatico, il Nubia Z17 Lite garantisce anche una buona autonomia grazie alla batteria da 3.200 mAh (il produttore garantisce due giorni di utilizzo con una singola ricarica completa) ricaricabile mediante Quick Charge 3.0.

Sul versante connettività da rimarcare la presenza del chip NFC oltre al supporto WiFi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 e modem LTE (manca la compatibilità con la banda 20). Preinstallato c'è Android 7.1 Nougat, subito utilizzabile in lingua italiana.

Il robot smart di Xiaomi di seconda generazione non soltanto lavora come aspirapolvere ma integra un'eccellente funzionalità per il lavaggio dei pavimenti.

Xiaomi Mijia Roborock S50 vanta una dotazione hardware eccezionale, in molti casi superiore ai prodotti più famosi con il logo delle marche più blasonate.

I quattro sensori anticaduta fanno sì che il dispositivo riconosca automaticamente la presenza delle scale evitando di "uccidersi". Ottima l'abilità nel riconoscimento e nel superamento degli ostacoli: durante l'utilizzo nei nostri ambienti, il robot Xiaomi non ha mai provocato alcun danno ed è in grado di approcciarsi con cautela agli elementi di dimensioni più piccole.

La torretta dotata di sensore laser effettua continuamente la scansione dell'ambiente circostante per generare una mappa dettagliata (che può essere visualizzata anche tramite app). Il robot aspirapolvere è liberamente programmabile e gestibile eventualmente in modalità remota.