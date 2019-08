Uso prolungato dello smartphone ed esposizione a radiofrequenze: le conclusioni dell'ISS

È di questi giorni la notizia del blocco del dispiegamento delle nuove reti 5G voluto dal primo cittadino di un comune lucano: 5G: un comune italiano vieta il dispiegamento delle reti di nuova generazione e sono ormai ben note le proteste levatesi da alcuni comitati di cittadini oltre che, più di recente, dal Codacons.

Nel nostro articolo 5G pericoloso, tutte bufale o può esserci qualcosa di vero? abbiamo provato a fare il punto della situazione, lontano da inutili e controproducenti allarmismi.



L'Istituto superiore di sanità (ISS) ha pubblicato quest'oggi il suo studio sulle radiofrequenze e sui loro eventuali effetti sulla salute dell'uomo.

Pubblicato a questo indirizzo, il lavoro svolto da ISS - ente di diritto pubblico che, in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica - rappresenta un compendio di tutte le evidenze scientifiche disponibili.

Ilè stato curato da un gruppo multidisciplinare di esperti di diverse agenzie italiane (Susanna Lagorio, ISS; Laura Anglesio e Giovanni d’Amore, ARPA-Piemonte; Carmela Marino, ENEA; Maria Rosaria Scarfì, CNRIREA) e risponde in modo puntuale e aggiornato a tutti i quesitiNel documento si osserva che la", si afferma.Nella relazione si osserva che "" e che ulteriori studi sono semmai auspicabili per ciò che riguarda un eventuale sviluppo di tumori a più lenta crescita e per ciò che riguarda un'eventuale maggiore vulnerabilità dei bambini. Va però osservato che "", a confermare che la finestra temporale oggetto di studio è già sufficientemente ampia per trarre le prime conclusioni. Comunque, "", si legge ancora.La IARC (), come avevamo evidenziato nell'articolo 5G pericoloso, tutte bufale o può esserci qualcosa di vero? , nel 2011 aveva classificato le radiofrequenze nel gruppo 2B etichettandole come "possibili entità cancerogene".Per evitare interpretazioni scorrette, la IARC ha ritenuto utile ribadire che le radiofrequenze sono classificate nel gruppo 2B perché vi è un'evidenza tutt’altro che conclusiva che l’esposizione possa causare il cancro negli esseri umani o negli animali (vedere questo documento chiarificatore).", mette nero su bianco l'ISS.Anche l'OMS () sta attualmente preparando un aggiornamento della valutazione di tutti i rischi per la salute da esposizione a radiofrequenze. In attesa di questa monografia, gli sviluppi della ricerca sono costantemente monitorati da panel nazionali e internazionali di esperti.Gli esperti che hanno redatto il rapporto ISTISAN 19/11 hanno attentamente esaminato tutte le ricerche che sono state ad oggi svolte in materia di radiofrequenze concludendo che "".Come avevamo più volte sottolineato in altri nostri articoli, sia lo studio del(ha rilevato un incremento del rischio di tumori maligni delle guaine nervose nel cuore (schwannomi cardiaci) tra i ratti maschi alla dose più elevata ovvero 6 W/kg), sia lo studio dell'Istituto Ramazzini (è stato rilevato un aumento dell'incidenza dello stesso tumore nei ratti maschi con l’esposizione a radiofrequenze più elevata pari 50 V/m, equivalenti a 0,1 W/kg)Inoltre, "", si legge. A questo indirizzo è possibile consultare il comunicato apparso quest'oggi sul sito dell'ISS.