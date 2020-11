Voucher 500 euro per connessione da almeno 30 Mbps, PC e tablet: attenzione alle offerte

Mentre c'è attesa per il pronunciamento del TAR in merito al ricorso presentato dalla grande distribuzione e dai negozianti in merito alle modalità di erogazione del voucher da 500 euro per l'attivazione di una connessione a banda larga o ultralarga da almeno 30 Mbps in downstream e l'eventuale contestuale richiesta di un PC o un tablet (Bonus per PC e Internet da 500 euro: grande distribuzione e negozianti si rivolgono al TAR), si conoscono i nomi degli operatori di telecomunicazioni che hanno aderito all'iniziativa.



Dal prossimo 9 novembre le famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro potranno fare richiesta del voucher rivolgendosi proprio a uno degli operatori indicati sul sito di Infratel Italia (scorrere questa pagina e cliccare sul link "Operatori accreditati" in basso aprendo quindi il foglio elettronico che verrà scaricato).





Nella stessa pagina sono indicate le regioni che hanno scelto di limitare l'iniziativa a un numero ristretto di comuni. Nel caso di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana, infatti, il voucher da 500 euro non può essere richiesto da tutti i cittadini ma solo da coloro che sono residenti in una delle aree indicate.Lasembra essere quella di voler privilegiare i comuni nei quali la diffusione della connettività a banda ultralarga stenta a crescere.

TIM Super Voucher già ai blocchi di partenza

Le offerte degli altri operatori di telecomunicazioni

La connessione Internet può essere attivata optando per qualunque tecnologia (anche wireless) a patto che il provider fornisca almeno 30 Mbps in downstream. Nel caso in cui più operatori di telecomunicazioni offrissero il servizio, chi richiede il voucher da 500 euro dovrà scegliere sempre il piano di abbonamento che offre le migliori prestazioni di rete. La differenza tra il prezzo per l'attivazione della connessione Internet potrà essere "investito" su tablet e PC che dovranno però essere forniti dallo stesso operatore di telecomunicazioni.TIM ha fatto sapere quest'oggi che è già pronta per proporre agli utenti che ancora non dispongono di una connessione da almeno 30 Mbps (sarebbero automaticamente esclusi dalla possibilità di richiedere il voucher) la sua " Super Voucher ".Si tratta di una promozione che permette di attivare unache però non sarà comunque a costo zero.TIM applicherà infatti un bonus di 10 euro in fattura per 20 mesi (verranno addebitati 19,90 euro al mese anziché 29,90 euro). Lo sconto indicato da TIM è di 200 euro.Contemporaneamente vengono offerti il tablet Samsung S6 lite WiFi (a 29,90 euro) e il PC Onda Oliver Plus 15.6" (a 99,90 euro). TIM valuta lo sconto pari a 300 euro su ciascuno dei due prodotti.Al momento gli altri operatori accreditatisi presso Infratel non sembrano ancora aver pubblicato le loro offerte.C'è da augurarsi che possano applicare "incentivi" ancora più vantaggiosi per gli abbonati.non ha condiviso la sua offerta ma in questa pagina chiede agli utenti interessati di inserire i loro dati per essere successivamente richiamati.Fatta eccezione pere qualcun altro, nell'elenco condiviso da Infratel ci sono moltissimi operatori locali che gli interessati con ISEE non superiore a 20.000 euro potranno eventualmente contattare.