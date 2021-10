WhatsApp: partecipare alle videochiamate di gruppo anche in ritardo - IlSoftware.it

WhatsApp integra una nuova funzionalità per accedere alle videochiamate di gruppo dalle chat.

Le videochiamate di gruppo sono sempre più utilizzate per tenersi costantemente in contatto. Nonostante le alternative siano ormai molteplici, WhatsApp è l'app di messaggistica più usata al mondo quindi è la prima scelta per molti anche per l'effettuazione delle videochiamate.

Dopo aver attivato la possibilità di usare WhatsApp su più dispositivi svincolandoli dallo smartphone (che può essere spento, irraggiungibile o in modalità aereo) e la cifratura end-to-end su Google Drive ed Apple iCloud (seppur con alcune limitazioni in arrivo…), il team di sviluppo annuncia l'introduzione di una nuova funzionalità.

A luglio 2021 è stata portata al debutto la possibilità di partecipare alle videochiamate già avviate su WhatsApp ma la procedura da seguire era piuttosto macchinosa: si doveva andare nella scheda Chiamate e accedere da lì.

Con le nuove versioni di WhatsApp in corso di distribuzione l'app permette adesso di entrare nelle videochiamate dalle chat: basta accedere alla conversazione a partire dalla quale la videoconferenza è stata avviata quindi toccare il pulsante che appare in alto all'interno della stessa chat.

L'applicazione di proprietà di Facebook ha anche aggiunto una nuova suoneria più "soft" per le chiamate di gruppo in modo che gli utenti possano sapere subito, solo dal suono, se si tratta di una chiamata individuale oppure di gruppo.

WhatsApp continua nel suo percorso di rinnovamento cercando di presentare funzioni che possano progressivamente colmare il divario accumulatosi con il tempo con alcuni concorrenti.

Secondo Statista WhatsApp è sempre saldamente in testa come software di messaggistica più usato al mondo con 2 miliardi di utenti attivi mensilmente ma anche Telegram cresce portandosi a circa 550 milioni (dati raccolti a luglio 2021).