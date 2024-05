Aruba Fibra: nessun costo di attivazione e prezzo a 17,69€/mese

Nessun costo di attivazione con Aruba Fibra! Il provider ha deciso di fare un regalo a tutti coloro che cercano fibra ottica ultraveloce FTTH. Il prezzo mensile è pazzesco: soli 17,69 euro per i primi sei mesi.

Con una tale offerta, sembra quasi che Aruba stia disperatamente tentando di salvarci dal mondo delle connessioni lente. Questa fibra ottica arriva persino nelle famigerate aree bianche e nei comuni più piccoli. Quindi, sì, non importa quanto rurale sia il tuo paesino, potrai finalmente dire addio al buffering durante il tuo show preferito su Netflix.

Nessun costo di attivazione: un motivo in più per scegliere Aruba

Non solo Aruba ti regala l’attivazione del servizio, ma ti offre anche un prezzo così basso per una fibra così veloce. Tutto diventa perfetto per chi ama lo streaming, i videogiochi, le videochiamate e, perché no, per chi ha decine di dispositivi connessi contemporaneamente. Se per caso stai progettando una fuga dall’ordinario e vuoi evitare di pagare per una connessione che non stai utilizzando, Aruba ha pensato anche a questo con la sua opzione Stop&Go. Potrai mettere in pausa il servizio per 30 giorni.

Giusto per far capire quanto sia generosa, Aruba offre anche un indirizzo IPv6 statico. Questo ti garantirà una connessione stabile e sicura. Inoltre, l’assistenza clienti è a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia attraverso chat che telefonicamente. Per non parlare della possibilità di recedere dal contratto con una penale irrisoria di soli 20 euro.

E come se non bastasse, gli abbonati possono accedere a sconti astronomici fino all’80% su una vasta gamma di prodotti Aruba. Nessun costo di attivazione, sconti straordinari, assistenza clienti eccellente: cosa vuoi di più? Forse che la fibra si auto-installi da sola? Non aspettare oltre: è l’ora perfetta per tuffarsi nell’universo di Aruba Fibra con i suoi vantaggi a 17,69 euro al mese per i primi sei mesi.