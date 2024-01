Aruba Fibra: solo 17,69 Euro al mese senza costi di attivazione

Aruba Fibra offre tutto ciò che cerca un internauta. Velocità, sicurezza e costi accessibili. In questo momento, infatti, il servizio costa solo 17,69 Euro al mese senza costi di attivazione. La promozione è molto conveniente, ma non durerà per sempre. La scadenza, infatti, è fissata al 22 aprile prossimo.

Aruba Fibra offre questa tariffa super conveniente per 6 mesi. la navigazione è garantita alla massima velocità ed è estendibile fino a 10 e in upload fino a 2,5 Gbps.

Perché Aruba Fibra è un’ottima scelta?

Aruba Fibra è un’ottima opzione per chi cerca una connessione internet veloce, affidabile e sostenibile. Ecco alcuni dei motivi per cui dovresti sceglierla:

Velocità : offre velocità fino a 10 Gbps in download e 2,5 Gbps in upload. Questo significa che puoi scaricare film in alta definizione, giocare online senza lag e lavorare da casa senza problemi.

: offre velocità fino a 10 Gbps in download e 2,5 Gbps in upload. Questo significa che puoi scaricare film in alta definizione, giocare online senza lag e lavorare da casa senza problemi. Affidabilità : utilizza la tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che garantisce una connessione stabile e affidabile. Questo significa che puoi contare su internet anche in caso di maltempo o lavori di manutenzione.

: utilizza la tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che garantisce una connessione stabile e affidabile. Questo significa che puoi contare su internet anche in caso di maltempo o lavori di manutenzione. Sostenibilità : Aruba Fibra è una soluzione sostenibile, poiché utilizza materiali resistenti e a basso impatto ambientale. Inoltre, l’energia utilizzata per alimentare la rete proviene da fonti rinnovabili.

: Aruba Fibra è una soluzione sostenibile, poiché utilizza materiali resistenti e a basso impatto ambientale. Inoltre, l’energia utilizzata per alimentare la rete proviene da fonti rinnovabili. Opzioni aggiuntive: ancora più velocità in download e in upload, telefonia fissa con chiamate illimitate, indirizzo IPv4 statico.

Inoltre, propone tutta una serie di servizi aggiuntivi gratuiti, tra cui:

Assistenza clienti 24/7

Garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni

Sconto fino all’80% sui prodotti Aruba

Se stai cercando una connessione internet veloce, affidabile e sostenibile, allora Aruba Fibra è senz’altro la giusta scelta: non è un caso se Aruba Fibra è stata riconosciuta fra i brand “TOP Qualità-Prezzo” in Italia nel settore connettività.

Guardare film e serie TV in streaming in alta definizione, giocare online senza lag, lavorare da casa in modo efficiente, connettere più dispositivi contemporaneamente, senza rallentamenti non è mai stato così semplice e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.