Attenzione a KB5001716: installa automaticamente versioni successive di Windows

Riproponendo la stessa strategia messa in campo a marzo 2024, Microsoft ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento KB5001716 attraverso Windows Update. Il pacchetto in questione non corregge alcun problema di sicurezza, bensì dispone l’aggiornamento forzoso a Windows 11 o l’installazione della più recente versione (feature update) del sistema operativo, sia su Windows 10 che su Windows 11.

Microsoft spiega che KB5001716 mostra notifiche per informare l’utente sulla versione di Windows in uso e sullo stato del supporto. Inoltre, provvede al download e all’installazione automatica dei nuovi aggiornamenti delle funzionalità. In altre parole, quando Windows 10 o una versione di Windows 11 si avvicinano alla data di fine supporto, KB5001716 interviene per aggiornare il sistema operativo in uso.

Come mantenere il controllo su Windows 10 e Windows 11, evitando che KB5001716 prenda iniziative

Come primo passo, premendo Windows+X quindi scegliendo Terminale su Windows 11 o Windows PowerShell su Windows 10, si può copiare e incollare il codice seguente per verificare se l’aggiornamento KB5001716 risulti effettivamente installato:

$updateID = "KB5044384"

$updatesInstalled = Get-HotFix

if ($updatesInstalled | Where-Object { $_.HotFixID -eq $updateID }) {

Write-Output "L'aggiornamento $updateID è installato sul sistema."

} else {

Write-Output "L'aggiornamento $updateID NON è installato sul sistema."

}

Se KB5001716 risultasse presente, si deve digitare Cronologia degli aggiornamenti nella casella di ricerca di Windows quindi scegliere Disinstallare gli aggiornamenti (in Windows 11 si troverà Disinstalla aggiornamenti in fondo alla schermata). A questo punto si può procedere alla rimozione del pacchetto KB5001716.

Come passo successivo, si può scaricare l’utilità Microsoft Show or Hide updates, cliccare due volte sul file wushowhide.diagcab , selezionare Avanzate, togliere la spunta dalla casella Esegui operazioni di ripristino automaticamente, cliccare sul pulsante Avanti, su Hide updates e infine scegliere l’aggiornamento KB5001716 in modo che non venga più riproposto.

Impostare la TargetVersion in Windows 10 e 11 per evitare aggiornamenti forzati

Utilizzando una procedura illustrata in altri nostri articoli, è possibile fare in modo che in nessun caso, neppure al momento del rilascio di aggiornamenti come KB5001716, Windows sia aggiornato automaticamente a una versione successiva.

È sufficiente digitare cmd nella casella di ricerca quindi scegliere Esegui come amministratore per poi incollare quanto segue:

reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v ProductVersion /d "Windows 11" /f

reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v TargetReleaseVersionInfo /d "24H2" /f

reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v TargetReleaseVersion /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v DisableOSUpgrade /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore /v DisableOSUpgrade /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add HKLM\SYSTEM\Setup\UpgradeNotification /v UpgradeAvailable /t REG_DWORD /d 0 /f

Al posto di Windows 11 e 24H2 vanno rispettivamente indicate la versione di Windows in uso (Windows 11 o Windows 10) e il feature update che non s’intende abbandonare. Ad esempio, se si stesse utilizzando Windows 10 22H2 (verificarlo premendo Windows+R quindi usando il comando winver ) basta effettuare le sostituzioni corrette (Windows 10 e 22H2).

Facendo riferimento a questa pagina per Windows 10 e a questa per Windows 11, è però sempre necessario assicurarsi di usare una release supportata da Microsoft. Diversamente, non si riceveranno più gli aggiornamenti di sicurezza.