Audacity 3.7.2 migliora bundle Linux AppImage per Ubuntu 22.04

Audacity 3.7.2 è stato recentemente rilasciato come ultima versione stabile per questo software open source di editing e registrazione audio digitale. Si tratta soprattutto di un aggiornamento che corregge bug e risolve altri problemi, crash e altri fastidiosi bug. Audacity 3.7.2 migliora il bundle AppImage per i sistemi Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) e risolve un problema con il caricamento del server multimediale FFmpeg. Inoltre, aggiunge una nuova opzione per disattivare il rilevamento automatico del tempo, un nuovo pulsante “ottieni effetti” accanto al pulsante “Carica audio” e introduce il supporto per le istanze UUID.

Questa versione aggiunge anche istanze di effetti in tempo reale indipendenti alle tracce duplicate. Aggiunge poi la possibilità di aprire le impostazioni degli effetti immediatamente dopo aver aggiunto un effetto in tempo reale a una traccia, migliora la stabilità del salvataggio nel cloud e aggiunge un messaggio di avviso quando gli utenti provano a salvare un progetto creato in una versione precedente di Audacity. In questo aggiornamento sono stati corretti vari bug e crash. Ad esempio, è stato corretto un crash che si verificava quando si applicavano alcuni effetti su più tracce se una traccia era vuota. Sono stati poi risolti alcuni crash che si verificavano quando provenivano dalla finestra Mixer. Lo stesso vale per le strisce nere che apparivano quando si eseguiva lo zoom in avanti mentre si era nell’involucro o nel multi-strumento.

Audacity 3.7.2: gli altri bug risolti con la nuova versione

Sono stati inoltre corretti i testi delle etichette con il colore sbagliato quando si utilizza un tema scuro. L’update ha risolto il bug relativo alle tracce disegnate in modo errato su livelli di zoom elevati utilizzando trackpad ad alta precisione, lo scorrimento continuo dopo aver rilasciato la barra di scorrimento, la selezione di intervalli oltre il bordo di una clip che risulta distruttiva e l’incollaggio di contenuti da una clip video all’inizio di se stessa che risulta sfalsato nel tempo. Audacity 3.7.2 riporta l’opzione “Residue” per la riduzione del rumore e consente ai moduli di rimanere in circolazione quando vengono pubblicate altre release. In questo modo, gli utenti non dovranno più aggiornare il toolkit OpenVINO.

Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in Audacity 3.7.2 è possibile consultare le note di rilascio sulla pagina GitHub del progetto. Questa versione è anche disponibile per il download dalla stessa pagina come binario universale AppImage. Naturalmente, è praticamente eseguibile su qualsiasi distribuzione GNU/Linux senza installare nulla.