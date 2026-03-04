Audible lancia il piano Standard e abbatte i costi dell'abbonamento

Il settore degli abbonamenti agli audiolibri potrebbe presto vivere una svolta significativa grazie alla nuova strategia di Audible.

Con l’introduzione del piano Standard, con un costo di 8,99 mensili, la piattaforma si posiziona per conquistare una fascia di utenti sempre più attenta al rapporto tra qualità e prezzo, cercando di rispondere alle crescenti pressioni di competitor come Spotify e di rinnovare la propria offerta per attrarre sia ascoltatori abituali sia nuovi curiosi del formato audio.

La nuova proposta di Audible è già realtà negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Australia, Germania e Francia, e viene sperimentata in altri mercati chiave. La sottoscrizione standard si differenzia nettamente dal tradizionale modello a credito: con una spesa contenuta, gli utenti hanno accesso a un catalogo che supera i 900.000 titoli, la possibilità di scegliere ogni mese un audiolibro da mantenere nella propria libreria finché l’abbonamento resta attivo, e ascolto illimitato dei contenuti curati come gli Audible Originals e circa 200 opere selezionate dal repertorio Wondery. Tutto questo senza alcuna interruzione pubblicitaria, offrendo un’esperienza di ascolto fluida e senza distrazioni.

Standard plan vs Premium Plus: le differenze che contano

A fianco del pianoStandard, resta disponibile il piano di fascia superiore, il Premium Plus, che mantiene un prezzo di $14,95 al mese.

Quest’ultimo si distingue per alcune peculiarità di rilievo: chi sceglie il Premium Plus riceve ogni mese un credito da utilizzare per l’acquisto di qualsiasi audiolibro desiderato, con la garanzia di poterne mantenere la proprietà anche dopo l’eventuale cancellazione dell’abbonamento. Il piano offre inoltre accesso a offerte esclusive, sconti riservati e una selezione ancora più ampia di audiolibri e podcast, pensata per i veri appassionati che desiderano costruire una collezione digitale duratura.

L’arrivo della nuova sottoscrizione introduce una chiara biforcazione nell’offerta di Audible, offrendo una soluzione vantaggiosa per chi preferisce ascoltare in streaming senza la necessità di conservare i titoli per sempre, oppure per chi desidera sperimentare il servizio senza impegnarsi economicamente a lungo termine. Gli utenti più orientati alla raccolta e alla proprietà degli audiolibri troveranno ancora nel Premium Plus la scelta ideale, mentre chi cerca flessibilità e convenienza potrà apprezzare la nuova formula.

Impatto competitivo e dati preliminari

La mossa di Audible è una risposta chiara alla crescente concorrenza di piattaforme come Spotify, che stanno investendo nel segmento degli audiolibri.

I primi dati raccolti in Regno Unito e Australia mostrano incrementi a doppia cifra nelle nuove sottoscrizioni rispetto alle precedenti offerte, alimentando le aspettative che il nuovo piano possa portare milioni di nuovi utenti all’interno dell’ecosistema Audible nel corso dei prossimi dodici mesi. Gli analisti sottolineano come tariffe più accessibili possano abbattere le barriere d’ingresso e facilitare la conversione di semplici curiosi in iscritti paganti, anche se resta il rischio di una riduzione dei ricavi medi per cliente, da bilanciare con strategie di crescita e promozioni mirate.