Verifica dell’età online: perché Mullvad teme la fine del web libero

La verifica dell’età per accedere ai servizi online non è più solo una proposta regolatoria, ma una misura concreta già adottata in diversi Paesi.

L’obiettivo dichiarato è tutelare i minori da contenuti inappropriati e ridurre l’impatto delle piattaforme digitali sulla loro crescita. Tuttavia, come evidenziano analisi recenti nel settore della cybersecurity e della privacy, tra cui quella pubblicata da Mullvad nelle scorse ore, queste soluzioni sollevano questioni più ampie. In gioco non ci sono solo sicurezza e protezione, ma anche anonimato, libertà di espressione e gestione dei dati personali all’interno dell’infrastruttura globale di Internet.

Verifica dell’età o identificazione degli utenti?

Uno dei nodi centrali riguarda la distinzione, spesso teorica, tra verifica dell’età e verifica dell’identità. Nella pratica, molti sistemi richiedono documenti ufficiali, carte di pagamento o controlli biometrici per confermare l’età minima. Questo implica inevitabilmente la raccolta di dati personali che permettono un’identificazione diretta o indiretta dell’utente.

Dal punto di vista tecnico, le piattaforme adottano approcci diversi: alcune delegano il processo a provider esterni, altre gestiscono internamente la verifica. In entrambi i casi si crea un legame tra identità reale e attività online. Secondo esperti del settore privacy, questo collegamento è difficile da isolare in ecosistemi digitali basati su tracciamento e monetizzazione dei dati.

Le implicazioni sono rilevanti soprattutto per contesti in cui l’anonimato è essenziale, come il giornalismo investigativo, l’attivismo politico o la segnalazione di abusi. L’introduzione sistematica di meccanismi di identificazione potrebbe rendere più semplice associare contenuti pubblicati a individui specifici.

Un effetto domino su VPN e piattaforme

L’introduzione della verifica dell’età potrebbe avere effetti che vanno oltre i social network. Quando vengono imposti limiti basati su età o posizione geografica, gli utenti tendono a utilizzare strumenti come VPN, reti anonime o soluzioni simili per aggirarli. Questo ha già spinto alcuni governi a valutare restrizioni anche su queste tecnologie.

Nel Regno Unito e in altri Paesi europei, il dibattito normativo ha incluso possibili controlli sull’uso delle VPN. Per i provider, questo rappresenta un cambiamento significativo: molti servizi si basano su politiche no-log per garantire la privacy degli utenti. L’eventuale obbligo di verifica identitaria comporterebbe la raccolta e conservazione di nuovi dati sensibili.

Questo scenario introduce anche rischi di sicurezza. L’accumulo di informazioni personali aumenta l’esposizione a violazioni, accessi non autorizzati e utilizzi impropri. Di conseguenza, strumenti nati per proteggere la privacy potrebbero diventare punti critici dal punto di vista della protezione dei dati.

Il modello europeo e i limiti tecnici

L’Unione Europea ha proposto un approccio basato su credenziali digitali, con l’obiettivo di ridurre la quantità di dati condivisi durante la verifica. Tra le tecnologie considerate ci sono le Zero-Knowledge Proof, che permettono di dimostrare un requisito (ad esempio avere più di 18 anni) senza rivelare altre informazioni personali.

In teoria, questo modello rappresenta un passo avanti rispetto ai controlli tradizionali. Tuttavia, le implementazioni attuali non si basano completamente su queste tecniche. Le credenziali vengono comunque emesse da entità riconosciute che mantengono un legame con l’identità reale dell’utente, e l’uso delle Zero-Knowledge Proof non è sempre obbligatorio.

Restano inoltre alcune criticità operative: l’accesso per chi non possiede documenti adeguati, la gestione delle revoche e la dipendenza da infrastrutture centralizzate. Per questo motivo, diversi analisti sottolineano che la sfida non è solo tecnologica, ma anche normativa e sociale.