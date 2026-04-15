NordVPN ha di nuovo superato la verifica sulla politica no-log

Per la sesta volta consecutiva NordVPN vede riconoscere da un test indipendente la sua politica no-log, attraverso cui promette di non registrare, collezionare o conservare in alcun modo i dati di connessione dei propri utenti, all’insegna della massima privacy possibile nei loro confronti, aspetto questo ritenuto cruciale dalla maggior parte degli addetti ai lavori.

Un’ulteriore conferma arriva anche sul fronte dell’offerta relativa ai piani della durata di due anni, che beneficiano di uno sconto fino al 76% e prezzi a partire da 2,99 euro al mese per i primi 24 mesi. Ciascun piano offre inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto effettiva dell’account desiderato.

I risultati dell’ultimo test indipendente

La verifica riguardante la politica no-log di NordVPN è stata commissionata dall’azienda punto di riferimento del servizio di rete privata virtuale a Deloitte Lituania, una delle principali aziende a livello internazionale per quanto concerne il servizio di revisione e consulenza a livello aziendale.

In particolare, l’analisi si concentrata su diversi tipi di server, tra i quali si annoverano Onion Over VPN, i server offuscati, Double VPN e VPN standard, osservando più nel dettaglio le configurazioni no-log e quelle che sono le impostazioni relative alla privacy di ciascun utente.

Il processo di revisione da parte di Deloitte è avvenuto tra novembre e dicembre 2025. Il risultato finale dell’analisi ha confermato che i sistemi informatici di NordVPN sono progettati in linea con la politica di non registrazione dei dati personali degli utenti, con quest’ultimi che possono leggere il report completo effettuando l’accesso al proprio account.