NordVPN, a giugno scatta lo sconto del 77% sui piani di due anni

Prezzi a partire da 2,88 euro al mese con tanto di quattro mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.
Federico Pisanu
Pubblicato il 31 mag 2026
NordVPN, a giugno scatta lo sconto del 77% sui piani di due anni
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NordVPN, uno dei migliori fornitori VPN a livello internazionale, ha da poco lanciato una nuova offerta sui piani della durata di due anni per il mese di giugno. Grazie a uno sconto massimo del 77%, i prezzi partono da 2,88 euro al mese, a cui si aggiungono anche 4 mesi extra di servizio in regalo.

Tutti i piani disponibili condividono il medesimo servizio di rete privata virtuale, che consente di navigare in Internet in modo più sicuro e libero. In più vi è una garanzia di rimborso di 30 giorni nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn

I nuovi prezzi scontati dei piani di NordVPN a giugno

Segue ora un riepilogo con i nuovi prezzi relativi all’offerta del mese di giugno per i piani della durata di 24 mesi di NordVPN.

  • 2,88 euro al mese più 4 mesi aggiuntivi in regalo, per un totale di 80,73 euro per i primi 28 mesi, in seguito rinnovo a 139,08 euro l’anno con possibilità di disdire in qualsiasi momento (piano Base)
  • 3,37 euro al mese più 4 mesi aggiuntivi in regalo, per un totale di 94,23 euro per i primi 28 mesi, in seguito rinnovo a 179,88 euro l’anno con possibilità di disdire in qualsiasi momento (piano Plus)
  • 5,97 euro al mese più 4 mesi aggiuntivi in regalo, per un totale di 167,13 euro per i primi 28 mesi, in seguito rinnovo a 256,68 euro l’anno con possibilità di disdire in qualsiasi momento (piano Ultimate)

Tra i principali punti di forza di NordVPN si annoverano la velocità di connessione, di gran lunga superiore alla media della concorrenza, nonché lo strumento anti-malware proprietario Threat Protection Pro, in grado di bloccare eventuali malware, tentativi di phishing, il tracciamento dei dati da parte di aziende di terze parti e la pubblicità.

Pagina offerta NordVPN

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