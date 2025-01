Australian Open: come seguire la finale di Sinner e del doppio in streaming

È tutto pronto per l’ultimo atto degli Australian Open. Il primo Slam dell’anno si concluderà questo week end. In particolare, domenica 26 gennaio è fissata la finale del Singolare maschile che vedrà Jannik Sinner impegnato contro Alexander Zverev.

L’orario, al momento della scrittura di quest’articolo, è ancora da definire. Il match, in ogni caso, sarà visibile nella mattinata italiana, probabilmente a partire dalle 9. In calendario, inoltre, ci sono anche altre finali.

In particolare, c’è il Doppio maschile con la finale che vedrà Bolelli e Vavassori alla ricerca della vittoria. Il doppio composto dai due tennisti italiani si giocherà la vittoria agli Australian Open domani, sabato 25 gennaio, a partire dalle 10:40 (ora italiana). Sempre domani mattina, dalle 9:30, è programmata la finale del Singolare femminile tra Sabalenka e Keys.

Per seguire le finali degli Australian Open è possibile affidarsi a DAZN, andando ad attivare il piano Start, proposto in promo al costo di 7,99 euro per un mese, senza alcun obbligo di rinnovo. L’abbonamento consente di seguire i canali Eurosport che trasmettono le partite degli Australian Open. Per accedere alla promo basta raggiungere il sito di DAZN.

Finaleeeee!!!! Thank you for the energy and support 🫶🏻🫶🏻 Amazing to be back @AustralianOpen 🇦🇺🦊 pic.twitter.com/4sWUVvHpwa — Jannik Sinner (@janniksin) January 24, 2025

