Australian Open: quando giocano Sinner e gli altri italiani e dove vedere i match

Gli Australian Open continuano e stiamo per entrare nella seconda settimana del torneo. Per seguire il primo Slam dell’anno e i match dei tennisti italiani in tabellone, a partire da Sinner che affronterà il quarto turno a partire dalle 4.00 del 20 gennaio, è possibile scegliere DAZN.

Il piano Start di DAZN, infatti, è ora in offerta a 7,99 euro per un mese, senza alcun obbligo di rinnovo (è possibile interrompere il rinnovo automatico senza costi). Con questo piano è possibile accedere ai canali Eurosport e, quindi, seguire tutta la fase finale degli Australian Open con una spesa davvero minima.

Per attivare subito l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di DAZN tramite il box qui di sotto.

Australian Open in streaming su DAZN: gli orari dei match degli italiani

Ci sono ancora alcuni italiani in tabellone agli Australian Open. Il match più atteso è quello di Jannik Sinner, che dovrà vederla con Rune. La sfida è in programma per le 4 del mattino di lunedì 20 gennaio (ora italiana). Da segnalare anche la sfida tra Sonego e l’americano Learner Tien, in programma dalle 4.30, sempre del 20 gennaio. Nel frattempo, il doppio Vavassori – Bolelli ha raggiunto i quarti ma non c’è ancora una data per il prossimo match (in programma probabilmente martedì).

Tutta la fase finale degli Australian Open, in ogni caso, sarà trasmessa dai canali Eurosport e, quindi, sarà visibile in streaming su DAZN, con un prezzo ridotto a 7,99 euro per un mese, senza alcun obbligo di rinnovo del piano Start. I canali Eurosport sono inclusi anche nel piano Standard e nel piano Plus, che consentono di seguire anche le partite di Serie A. La versione annuale di questi piani è oggi in offerta, rispettivamente a 259 euro e 399 euro per 12 mesi.