Australian Open: quando si gioca e come vedere la semifinale di Sinner

È tutto pronto per la semifinale degli Australian Open con Jannik Sinner che sfiderà l’americano Ben Shelton per conquistare un posto in finale. La sfida è in programma alle 9:30 (ora italiana) di venerdì 24 gennaio mentre l’altra semifinale, con Novak Djokovic impegnato contro Alexander Zverev inizierà prima, quando in Italia saranno le 4:30.

Per guardare in streaming le semifinali degli Australian Open possibile sfruttare la promo di DAZN. Per tutti i nuovi utenti, infatti, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport mette a disposizione il piano Start al costo di 7,99 euro per un mese (invece di 14,99 euro al mese), con possibilità di interrompere l’abbonamento senza costi.

Questo piano dà accesso a tutta la programmazione DAZN relativa agli “altri sport”, compresi i canali Eurosport che trasmettono gli Australian Open. È sufficiente, quindi, attivare l’offerta e collegarsi a DAZN per seguire, tramite Eurosport, il match di Sinner contro Shelton. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Segui gli Australian Open con DAZN

La promo di DAZN è tanto semplice quanto conveniente. Con una spesa di appena 7,99 euro per un mese è possibile accedere a tutta la programmazione sportiva (al netto del calcio maschile). Per gli appassionati di tennis, il piano Start è ottimo in quanto costa poco e permette di seguire i canali Eurosport che trasmettono tanti tornei di tennis durante l’anno, a partire proprio dagli Australian Open.

Su Eurosport, tramite DAZN, sarà possibile seguire anche la finale de singolare maschile oltre a quella del singolare femminile e le finali di doppio. Ricordiamo che per il doppio maschile sono in finale Bolelli e Vavassori. La finle è programmata per sabato 25 gennaio. Per accedere alla promo di DAZN, invece, basta premere sul box qui di sotto.