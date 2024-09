Axerve, occasione SmartPos Easy: zero canone, solo 1% di commissione

Axerve, attraverso al suo SmartPos Easy propone un’offerta imbattibile: zero canone mensile e una commissione ridotta all’1%. È l’occasione ideale per i commercianti che vogliono velocizzare il loro sistema di pagamenti senza subire costi fissi gravosi. Uno degli aspetti più vantaggiosi è l’assenza di canoni mensili. A differenza di molti altri POS, che richiedono una quota fissa indipendentemente dal volume di transazioni, non ci sono costi nascosti.

Commissioni competitive: solo l’1%

La convenienza di SmartPos Easy non finisce qui. La commissione sull’importo delle transazioni è solo dell’1%, una delle più basse sul mercato. Questo tasso di commissione è estremamente competitivo e rappresenta un’opportunità unica per i commercianti che vogliono massimizzare i profitti riducendo le spese legate ai pagamenti elettronici. Ridurre le commissioni sulle transazioni può significare un risparmio significativo nel lungo termine, soprattutto per chi effettua un alto volume di operazioni.

Tecnologia avanzata: un POS Android all’avanguardia

SmartPos Easy è molto più di un semplice terminale per i pagamenti. Si tratta di un POS Android all’avanguardia, dotato di tutte le funzionalità necessarie per gestire i pagamenti in modo sicuro, veloce ed efficiente. La piattaforma Android garantisce la massima flessibilità, con la possibilità di integrare applicazioni utili alla gestione del tuo business e alla personalizzazione dell’esperienza utente. È il futuro del pagamento digitale, a portata di mano.