Banca Mediolanum è sul podio delle banche più solide in Italia

C’è anche Banca Mediolanum tra le banche più solide in Italia e, più in generale, in Europa sulla base della classifica stilata dalla BCE. L’annuale report conferma l’ottimo stato di salute dell’istituto milanese che rappresenta, sempre di più, la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un nuovo conto.

Secondo la BCE, infatti, Banca Mediolanum è sul podio (insieme a Credem e Intesa Sanpaolo) della classifica delle banche italiane più solide e occupa la quinta posizione a livello europeo, registrando un risultato davvero ottimo.

L’indagine si basa sulla valutazione del Pillar 2 Requirement (P2R), un parametro essenziale per valutare la solidità di una banca. Banca Mediolanum è riuscita, quindi, a raggiungere un risultato di grande prestigio.

Gli utenti interessati a sfruttare la solidità di Banca Mediolanum hanno la possibilità di puntare su SelfyConto, il conto online dell’istituto che oggi è in promozione con canone azzerabile fino a fine 2027 e con un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Cosa prevede SelfyConto di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum si caratterizza per:

canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese) oppure a tempo indeterminato per clienti Under 30; il canone è azzerabile fino a fine 2027 con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con carta

con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con carta carta di debito inclusa con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno) con prelievi gratis in tutta l’area euro

con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno) con carta di credito richiedibile con canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno) e plafond di 1.500 euro incrementabile

richiedibile con canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno) e plafond di 1.500 euro incrementabile bonifici ordinari e istantanei gratis per un anno oppure fino a fine 2027 con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con carta

per un anno oppure con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con carta 100 euro di Buono Amazon in regalo con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro per 3 volte nei primi 4 mesi dall’apertura

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.