Basta telemarketing: proteggi il tuo tempo e la tua privacy con questo tool

Quando è arrivata l’ultima chiamata di un operatore di telemarketing? Molto probabilmente non tanto tempo fa. Riceviamo continuamente telefonate di questo tipo che rappresentano una minaccia importante per la nostra privacy, oltre che un fastidio costante e una continua interruzione dalle attività che si stanno svolgendo. Incogni ha realizzato uno strumento che permette di intervenire in maniera risolutiva.

Come il tool di Incogni risolve il problema del telemarketing

Le agenzie di telemarketing hanno accesso a database di numeri di telefono e dati relativi agli utenti che contattano continuamente. Questi dati sono spesso il frutto del consenso alle attività di profilazione che diamo quando ci iscriviamo a un servizio o a un portale online. Il problema è che oltre al fastidio di essere continuamente interrotti e pressati da queste telefonate, i dati cui queste agenzie hanno accesso possono essere utilizzati da hacker e malintenzionati per potenziali attività illecite, frodi finanziarie, danneggiamento della reputazione personale e professionale e attacchi informatici di varia natura.

Il tool di Incogni effettua una scansione completa dei siti nei quali sono archiviati i dati personali e invia richiesta per la loro rimozione. Se questa non dovesse essere effettuata Incogni invia nuovamente la richiesta fino a quando questa non verrà soddisfatta. Il monitoraggio costante serve anche a evitare che broker e siti di dati rimuovano le informazioni a seguito della richiesta di Incogni per poi ripubblicarli subito dopo.

Parallelamente il tool di Incogni aggiorna costantemente il database con i siti che raccolgono nominativi, contatti e dati sensibili delle persone. Successivamente Incogni invia a ogni iscritto un report sullo stato della propria privacy così da avere un controllo aggiornato sulla situazione anche in una prospettiva di prevenzione.

Uno strumento prezioso e indispensabile per la sicurezza e la serenità quotidiana che è in offerta con il piano annuale con il 58% di sconto.