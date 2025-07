Samsung porta l'Advanced Protection su One UI 8

La modalità Advanced Protection di Android 16 sarà integrata nella nuova interfaccia One UI 8 di Samsung. Con un semplice tocco, gli utenti potranno attivare una serie di misure di sicurezza avanzate che includono il blocco dell’installazione di app da fonti non verificate, la protezione dei dati durante le connessioni USB e la disabilitazione delle reti 2G, spesso vulnerabili.

Attivazione Semplificata

Il processo di attivazione della modalità Advanced Protection è stato progettato per essere estremamente intuitivo, rendendolo adatto anche agli utenti meno esperti. Per attivare questa funzione, gli utenti devono:

Accedere alle Impostazioni del dispositivo e selezionare Google Toccare Tutti i servizi Navigare fino alla sezione Sicurezza personale e del dispositivo Aprire Advanced Protection Attivare l’opzione Protezione dispositivo Confermare con Attiva

Sebbene l’attivazione sia facoltativa, questa funzionalità è fortemente raccomandata per categorie di utenti ad alto rischio, come giornalisti, attivisti e dirigenti aziendali, ma rimane comunque disponibile per chiunque desideri migliorare la protezione dei propri dati personali.

Integrazione con Android 16

La modalità Advanced Protection si integra perfettamente con le funzionalità di sicurezza di Android 16, migliorando la protezione a livello di sistema operativo. Attualmente, la funzione si limita a gestire impostazioni di sicurezza specifiche senza includere le tecnologie proprietarie di Samsung, come Knox. Tuttavia, è prevista l’implementazione futura dell’API Advanced Protection di Google, che consentirà alle applicazioni di terze parti di verificare lo stato della protezione e attivare misure di sicurezza supplementari.

Quando arriva One UI 8

L’arrivo di One UI 8 è previsto a brevissimo: l’interfaccia è stata annunciata ufficialmente il 28 maggio 2025 e si basa su Android 16, che è stato rilasciato per i telefoni Google Pixel il 10 giugno. Samsung, in pratica, sta adattando Android 16 ai suoi telefoni Galaxy e ne sta personalizzando l’interfaccia. Non manca molto, quindi, al lancio di One UI 8 con Advanced Protection e altre novità