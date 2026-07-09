Il nuovo antivirus con AI di Avast è in offerta a oltre metà prezzo (-60%)

I prezzi partono da 2,43 euro al mese per un anno nell'ambito della nuova iniziativa che coinvolge i piani di Avast One.
Federico Pisanu
Pubblicato il 9 lug 2026
Il nuovo antivirus con AI di Avast è in offerta a oltre metà prezzo (-60%)
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Avast One è il nuovo pacchetto antivirus di Avast che introduce l’Assistente basato sull’intelligenza artificiale. A luglio i piani Premium Security e Ultimate godono di uno sconto del 60%, grazie al quale i prezzi partono da 2,43 euro al mese per dodici mesi, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

La promozione in corso è un assist per tutti coloro che stanno per partire in vacanza e desiderano dormire sonni tranquilli quando stanno navigando in Internet. Anche perché inizia a crescere il numero di persone che proprio in viaggio sono state raggirate da truffatori e cybercriminali, tanto da trasformare la vacanza dei propri sogni in un incubo.

Pagina offerta Avast

avast premium security offerta

I servizi inclusi nei pacchetti di Avast One

Tra le novità più eclatanti del nuovo pacchetto Avast One è l’Assistente per rilevare le truffe online che si basa sull’intelligenza artificiale. Nel dettaglio, il suo compito è di controllare offerte e messaggi sospetti, aiutando ciascun utente a capire se sia o meno una truffa.

Fin dal piano più economico, vale a dire Premium Security, è possibile analizzare i siti web per accertarsi che siano autentici, così da evitare i portali contraffatti realizzati con l’unico scopo di sottrarre informazioni sensibili alle ignare vittime. In questo modo gli utenti di Avast hanno la consapevolezza di effettuare acquisti, pagamenti online e operazioni bancarie in modo sicuro.

E se si vuole ottenere il pacchetto completo, Ultimate aggiunge i seguenti servizi proprietari: SecureLine VPN, Cleanup Premium e AntiTrack, per una sicurezza e privacy online ancora superiori. Il piano Ultimate è al momento in offerta a 3,43 euro al mese per un anno, l’equivalente di 41 euro per dodici mesi, per effetto dello sconto del 60%. La licenza di acquisto copre l’utilizzo del software sia su un computer a scelta tra PC e Mac che su un dispositivo mobile.

Pagina offerta Avast

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

A luglio il pacchetto antivirus Norton 360 beneficia di un doppio sconto
Offerte

A luglio il pacchetto antivirus Norton 360 beneficia di un doppio sconto
Protezione per tutta la famiglia: le licenze AVG per 10 dispositivi scontate del 60%
Offerte

Protezione per tutta la famiglia: le licenze AVG per 10 dispositivi scontate del 60%
Due falle di sicurezza in Microsoft Defender: a rischio milioni di PC Windows
Windows

Due falle di sicurezza in Microsoft Defender: a rischio milioni di PC Windows
Antivirus e VPN in un unico pacchetto a 1,59 euro al mese con Total Security
Offerte

Antivirus e VPN in un unico pacchetto a 1,59 euro al mese con Total Security
Link copiato negli appunti