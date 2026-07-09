Il nuovo antivirus con AI di Avast è in offerta a oltre metà prezzo (-60%)

Avast One è il nuovo pacchetto antivirus di Avast che introduce l’Assistente basato sull’intelligenza artificiale. A luglio i piani Premium Security e Ultimate godono di uno sconto del 60%, grazie al quale i prezzi partono da 2,43 euro al mese per dodici mesi, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

La promozione in corso è un assist per tutti coloro che stanno per partire in vacanza e desiderano dormire sonni tranquilli quando stanno navigando in Internet. Anche perché inizia a crescere il numero di persone che proprio in viaggio sono state raggirate da truffatori e cybercriminali, tanto da trasformare la vacanza dei propri sogni in un incubo.

I servizi inclusi nei pacchetti di Avast One

Tra le novità più eclatanti del nuovo pacchetto Avast One è l’Assistente per rilevare le truffe online che si basa sull’intelligenza artificiale. Nel dettaglio, il suo compito è di controllare offerte e messaggi sospetti, aiutando ciascun utente a capire se sia o meno una truffa.

Fin dal piano più economico, vale a dire Premium Security, è possibile analizzare i siti web per accertarsi che siano autentici, così da evitare i portali contraffatti realizzati con l’unico scopo di sottrarre informazioni sensibili alle ignare vittime. In questo modo gli utenti di Avast hanno la consapevolezza di effettuare acquisti, pagamenti online e operazioni bancarie in modo sicuro.

E se si vuole ottenere il pacchetto completo, Ultimate aggiunge i seguenti servizi proprietari: SecureLine VPN, Cleanup Premium e AntiTrack, per una sicurezza e privacy online ancora superiori. Il piano Ultimate è al momento in offerta a 3,43 euro al mese per un anno, l’equivalente di 41 euro per dodici mesi, per effetto dello sconto del 60%. La licenza di acquisto copre l’utilizzo del software sia su un computer a scelta tra PC e Mac che su un dispositivo mobile.