A luglio il pacchetto antivirus Norton 360 beneficia di un doppio sconto

Nuova promozione in casa Norton. Nel mese di luglio il pacchetto di cybersecurity Norton 360 beneficia di un extra sconto del 5%, che va a sommarsi alla promozione già in atto sui piani annuali. Per rapporto qualità-prezzo, il piano Deluxe rappresenta il punto di riferimento: protezione anti-truffa, protezione virus, servizio VPN e 50 GB di backup del PC nel cloud a 2,92 euro al mese, vale a dire 34,99 euro, rispetto a un prezzo di listino di 109,99 euro.

Importante: il banner che fa riferimento al 5% di extra sconto compare pochi secondi dopo l’apertura della pagina dedicata all’offerta raggiungibile tramite il link qui sotto.

Protezione completa per tutta la famiglia

Norton 360 Deluxe è il piano pensato per offrire una protezione completa per tutta la famiglia. Infatti, protegge 5 dispositivi in contemporanea e include servizi come VPN, monitoraggio del Dark Web, Protezione minori e 50 GB di spazio di archiviazione nel cloud dove conservare i propri file più importanti.

A proposito dei dispositivi, il prodotto è compatibile con PC Windows (sia con chip Intel che Arm), Mac, smartphone o tablet Android e iPhone o iPad.

Uno dei suoi fiori all’occhiello è la protezione contro le truffe informatiche basata sull’intelligenza artificiale. L’AI di Norton 360 è in grado di rilevare la presenza di eventuali truffe nei messaggi di testo e nei video deepfake, così da evitare di finire nella trappola di cybercriminali e utenti malintenzionati.

Un altro tassello importante è lo Smart Firewall per PC o Firewall per Mac, una funzionalità che monitora le comunicazioni tra il proprio computer gli altri PC, aiutando gli utenti Norton a bloccare il traffico non autorizzato. Un ulteriore aiuto arriva infine da Secure VPN, il servizio di rete privata virtuale proprietario di Norton per navigare in anonimato e in sicurezza quando si è connessi a Internet.