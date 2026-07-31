La sicurezza informatica non va in vacanza: bastano meno di 3 euro con Norton 360

Dalla rete Wi-Fi non protetta di aeroporti e hotel alle campagne phishing via e-mail: anche quest’estate milioni di turisti, indipendentemente dalla località scelta per le vacanze, dovranno continuare a prestare attenzione ai pericoli della rete.

Per difendersi al meglio, la soluzione più intelligente è affidarsi a uno strumento all-in-one in grado di proteggere in primis i propri dispositivi e poi anche quelli della propria famiglia. Un identikit che corrisponde a Norton 360 Deluxe, il pacchetto completo di Norton che blocca le truffe tramite l’intelligenza artificiale, rende sicure le connessione alle reti Wi-Fi pubbliche e invia avvisi tempestivi nel caso in cui i dati personali finiscano nel dark web.

Un anno di Norton Deluxe è in offerta a 2,92 euro al mese, l’equivalente di 34,99 euro. Il merito è dello sconto del 68% applicato al prezzo di listino, nell’ambito dell’ultima promozione in corso sul sito ufficiale dell’azienda. Al termine del primo anno il piano si rinnova a 109,99 euro l’anno, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Rispetto agli altri piani della suite Norton 360, il piano Deluxe include la protezione di cinque dispositivi in contemporanea, il servizio di rete privata virtuale Secure VPN, il monitoraggio del Dark Web, la protezione minori e uno spazio di archiviazione di 50 GB nel cloud.

Uno dei suoi principali punti di forza è la protezione anti-truffa basata sull’intelligenza artificiale, in grado di rilevare truffe in video deepfake e messaggi di testo. Inoltre, tramite l’assistente AI Norton Genie, ogni utente riceve suggerimenti in tempo reale per individuare potenziali truffe.

Ricordiamo infine che Norton 360 Deluxe è compatibile con PC Windows (sia processore Intel che Arm), Mac, smartphone Android e iPhone, tablet Android o iPad. Maggiori informazioni relative all’offerta in corso sono consultabili tramite il bottone che segue (si aprirà la pagina dedicata alla promozione sui piani Norton 360).