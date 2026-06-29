Protezione per tutta la famiglia: le licenze AVG per 10 dispositivi scontate del 60%

Virus, ransomware e PC lento addio: l'offerta di AVG per una sicurezza digitale totale.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 29 giu 2026
Protezione per tutta la famiglia: le licenze AVG per 10 dispositivi scontate del 60%
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Per mettere in sicurezza tutti i computer, gli smartphone e i tablet della casa, AVG ha lanciato una campagna di sconti aggressiva che fa crollare i prezzi sulle sue licenze del 60%.

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La prima opzione in promozione è AVG Internet Security, proposta a 39,99 euro per il primo anno invece di 99,99 euro. Una suite che propone uno scudo in tempo reale: blocca virus e malware prima che possano infettare il sistema, analizza la sicurezza delle reti Wi-Fi a cui ti connetti (fondamentale se usi i Wi-Fi pubblici di hotel o bar) e impedisce l’accesso ai siti web contraffatti progettati per truffarti.

Se preferisci invece una soluzione onnicomprensiva che vada oltre le funzioni di sicurezza di base, il pacchetto AVG Ultimate è scontato a 55,99 euro invece di 139,99. Questa licenza aggiunge tre strumenti fondamentali: AVG TuneUp, che ripulisce il sistema dai file spazzatura velocizzando l’avvio del PC; AVG Secure VPN, per crittografare la tua connessione e navigare in modo totalmente anonimo; AVG AntiTrack, che blocca i tracker degli inserzionisti pubblicitari impedendo loro di monitorare le tue abitudini online.

Entrambe le licenze sono valide per ben 10 dispositivi, quindi con un solo acquisto potrai in pratica proteggere i device di tutta la famiglia, compresi smartphone Apple e Android.

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