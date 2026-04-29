Antivirus e VPN in un unico pacchetto a 1,59 euro al mese con Total Security

Uno dei migliori pacchetti di cybersecurity con antivirus e VPN insieme è quello proposto dall’azienda Total Security, ora in offerta a 1,59 euro al mese per il primo anno a fronte di un maxi sconto dell’80%. Insieme alla protezione dalle minacce informatiche e al servizio di rete privata virtuale, il pacchetto in questione include anche uno strumento utile per navigare sul web senza annunci pubblicitari.

Al termine del primo anno il pacchetto Total VPN si rinnova a 99 euro l’anno, con la possibilità comunque di disdire in qualsiasi momento. Inoltre, qualora il servizio non soddisfi le aspettative iniziali si potrà sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Un antivirus pluripremiato e una VPN premium

TotalAV è il pluripremiato antivirus incluso nel pacchetto di cybersecurity online progettato da Total Security. Il suo principale punto di forza è il rilevamento di eventuali malware presenti all’interno del computer e della loro eliminazione istantanea e in totale sicurezza, così da proteggere i dati e i file conservati all’interno del computer.

L’altro fiore all’occhiello è la VPN premium, con la quale ciascun utente si guadagna una navigazione in Internet privata, ovunque ci si trovi. Il servizio di rete privata virtuale si rivela fondamentale soprattutto quando ci si connette a una rete Wi-Fi non protetta, come quelle presenti negli aeroporti, negli hotel e negli esercizi pubblici dove le persone sono solite riunirsi (bar, ristoranti, ecc.).

Completa il tutto lo strumento proprietario Total Adblock, utile per bloccare in automatico la pubblicità presente all’interno dei siti web e ritrovare così il piacere della navigazione sul web, andato completamente perso negli ultimi anni a causa di una politica “aggressiva” lato utente dei banner pubblicitari presenti di fatto ovunque. Con Total Adblock si ottiene infine anche l’eliminazione del tracciamento dei dati, che si traduce in meno spam da parte delle aziende di terze parti.