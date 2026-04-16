I pacchetti di sicurezza online AVG in offerta da 3,33 euro al mese (-60%)

La promozione è valida sui piani AVG Internet Security e AVG Ultimate della durata di un anno (rinnovo a partire da 99,99 euro l'anno).
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 apr 2026
I pacchetti di sicurezza online AVG in offerta da 3,33 euro al mese (-60%)
Freepik

Tra le offerte più interessanti in materia di cybersecurity si annovera il 60% di sconto sui piani annuali AVG Internet Security e AVG Ultimate, con prezzi da 3,33 euro al mese. Entrambi i piani condividono il pluripremiato antivirus AVG, la protezione dal ransomware, la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi, la difesa dagli attacchi di phishing e il blocco di siti web non sicuri.

I piani per la cybersicurezza del marchio AVG sono ideali per tutte quelle persone che lavorano al computer, sia in casa che fuori, e che devono restare connesse alla rete Internet per poter portare avanti la propria attività. In definitiva, sono pacchetti ideali per i liberi professionisti, i content creator e i nomadi digitali.

Pagina offerta AVG

avg 60 per cento di sconto

Le caratteristiche di AVG Internet Security e AVG Ultimate

Con AVG Internet Security si ottiene una protezione granitica dalle minacce informatiche, attraverso il blocco in tempo reale di malware, ransomware, spyware e altri virus. Quando il software è attivo, ogni utente può navigare sul web senza preoccupazioni con la consapevolezza che eventuali e-mail, collegamenti non sicuri e download verranno bloccati. Sempre restando in termini di sicurezza, grazie a Internet Security è anche possibile utilizzare l’home banking e fare shopping online in tutta tranquillità potendo contare sul blocco di siti web falsi, fraudolenti e dannosi.

AVG Ultimate racchiude tutte le funzionalità di Internet Security con tre ulteriori servizi che aumentano la privacy e sicurezza online degli utenti. Il primo tool è Secure VPN, tramite cui si ottiene un sistema di crittografia di livello militare sfruttabile in qualsiasi contesto, anche quando ci si connette alle reti Wi-Fi pubbliche. Gli altri due strumenti aggiuntivi sono AVG TuneUp e AVG AntiTrack: il primo serve a potenziare le prestazioni del computer e liberare spazio utile in memoria, il secondo impedisce alle aziende di terza parti di tracciare l’attività online degli utenti.

Pagina offerta AVG

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