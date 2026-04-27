Privacy online completa in offerta a 1,59 euro al mese con Total VPN

Il pacchetto per la privacy e sicurezza online Total VPN è in offerta a 1,59 euro al mese per il primo anno, grazie a un maxi sconto dell’80%. Inclusi nel bundle speciale dell’azienda Total Security l’antivirus TotalAV, la VPN proprietaria e la funzionalità Total Adblock.

Al termine del primo anno il piano si rinnova a 99 euro, con la possibilità di disdire senza costi aggiuntivi prima del rinnovo. Inoltre, entro i primi 30 giorni si può usufruire della classica garanzia Soddisfatti o rimborsati.

I servizi inclusi in Total VPN

In Total VPN sono inclusi tre servizi: l’antivirus, la VPN e l’adblock. Il primo è l’antivirus pluripremiato TotalAV, in grado di proteggere il computer da malware, virus e le altre principali minacce informatiche che infestano il web.

C’è poi il servizio di rete privata virtuale. La VPN di Total Security consente di navigare online in completo anonimato, superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei propri contenuti streaming preferiti quando si è all’estero, oltre a connettersi in modo sicuro alle reti Wi-Fi pubbliche come quelle di aeroporti, hotel e ristoranti.

La ciliegina sulla torta finale è Total Adblock, lo strumento proprietario che rimuovere in automatico la pubblicità presente nei siti web, restituendo in questo modo un’esperienza web più autentica e che ricalca da vicino quella sperimentata dalle persone diversi anni fa, prima dell’arrivo degli annunci pubblicitari.

I metodi di pagamento accettati sono PayPal, Google Pay, Visa, Mastercard oppure la carta di credito American Express.