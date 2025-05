Samsung annuncia One UI 8: novità, date e come provarla subito

La nuova interfaccia utente Samsung One UI 8, basata su Android 16, è in arrivo: il colosso sudcoreano l’ha appena annunciata con un comunicato in cui spiega anche quali saranno le principali novità e quali smartphone la possono provare subito, in beta.

Basata su un’innovativa AI multimodale, questa interfaccia offre un’esperienza personalizzata e proattiva, integrando funzionalità avanzate e una sicurezza di alto livello. Il debutto ufficiale è previsto per l’estate, in concomitanza con il lancio dei nuovi dispositivi pieghevoli Galaxy, ma alcuni utenti possono già testarla attraverso il programma beta disponibile in alcuni mercati, italia inclusa.

Samsung One UI 8: le novità

Il cuore pulsante di Samsung One UI 8 con Android 16 è rappresentato dalla sua capacità di comprendere il contesto grazie all’AI multimodale. Questo sistema avanzato interpreta le azioni e le esigenze dell’utente, fornendo assistenza contestuale in tempo reale. Le nuove funzionalità, come Now Bar e Now Brief, trasformano lo smartphone in un assistente personale, anticipando le necessità con suggerimenti pertinenti. Inoltre, l’interfaccia è ottimizzata per adattarsi ai vari formati dei dispositivi Galaxy, migliorando la produttività e l’efficienza quotidiana.

Con Knox Vault, Samsung riafferma il suo impegno verso la protezione dei dati. Questo sistema avanzato utilizza un processore dedicato e una memoria isolata per proteggere le informazioni sensibili da accessi non autorizzati. Inoltre, l’intelligenza artificiale di One UI 8 bilancia l’elaborazione tra cloud e dispositivo locale, garantendo personalizzazione senza compromettere la privacy. Gli utenti mantengono il controllo totale dei propri dati, con la possibilità di gestirli esclusivamente sul dispositivo.

One UI 8 introduce soluzioni innovative, come Auracast, che consente la trasmissione audio a più dispositivi tramite Bluetooth LE Audio e un semplice codice QR. L’assistenza clienti è stata migliorata con supporto QR e NFC, riducendo i tempi di attesa per le riparazioni. Altre novità includono un’app Promemoria riprogettata per organizzare attività e viaggi, e Quick Share, che rende la condivisione dei file ancora più immediata.

Come provare Samsung One UI 8

Con queste innovazioni, Samsung ridefinisce l’esperienza mobile, creando un ecosistema incentrato sull’utente, intelligente e sicuro. One UI arriverà in estate, poco dopo il lancio ufficiale di Android 16 da parte di Google (previsto entro metà giugno) e con un programma di rollout graduale.

I possessori di smartphone Samsung Galaxy S25, però, possono già provare la nuova interfaccia utente e il nuovo sistema operativo, iscrivendosi al programma beta, tramite l’app Samsung Members.