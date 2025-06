Android 16 è disponibile: cosa cambia e quando potrai scaricarlo

Android 16 è finalmente disponibile ed è già in distribuzione sui telefoni Google Pixel compatibili, mentre sarà disponibile sugli smartphone degli altri marchi entro la fine dell’anno, offrendo una serie di funzionalità innovative che migliorano la sicurezza, la produttività e l’esperienza utente.

Android 16: le novità principali

Una delle novità di Android 16 è il centro notifiche completamente rinnovato. Il sistema ora organizza automaticamente gli avvisi provenienti dalla stessa applicazione, eliminando l’affollamento e rendendo la gestione delle notifiche più intuitiva. Inoltre, grazie alla funzionalità di notifiche live, gli utenti possono monitorare in tempo reale eventi come lo stato delle consegne direttamente dalla schermata di blocco, senza dover aprire applicazioni specifiche.

La protezione degli utenti è al centro di Android 16, grazie alla nuova funzionalità di sicurezza avanzata. Questo sistema offre una difesa completa contro attacchi informatici, applicazioni malevole, siti fraudolenti e chiamate indesiderate. Originariamente progettata per personaggi pubblici, questa tecnologia è ora disponibile per tutti coloro che desiderano un livello superiore di privacy e protezione.

Android 16 introduce miglioramenti significativi nel campo dell’accessibilità, con un supporto avanzato per apparecchi acustici. Utilizzando il microfono dello smartphone, il sistema migliora la qualità audio delle conversazioni anche in ambienti rumorosi. Un’interfaccia dedicata consente agli utenti di regolare facilmente il volume e altre impostazioni, rendendo le comunicazioni più inclusive e accessibili.

Con la funzione desktop windowing, Android 16 trasforma tablet e smartphone pieghevoli in vere postazioni di lavoro. Sviluppata in collaborazione con Samsung, questa modalità consente di gestire più finestre contemporaneamente, emulando l’esperienza di un computer tradizionale. La barra delle applicazioni ottimizzata e le scorciatoie da tastiera personalizzabili completano questa rivoluzione per i dispositivi con schermi ampi.

Oltre alle funzionalità principali, Android 16 include altre innovazioni come screenshot in HDR, refresh rate adattivo e sistemi avanzati di verifica dell’identità. Dal punto di vista estetico, il linguaggio di design Material 3 Expressive porta miglioramenti visivi sia su Android 16 che su Wear OS 6, consolidando l’identità visiva della piattaforma.

Quando arriva Android 16

Se sui Pixel è già possibile scaricare Android 16, lo stesso non si può dire per gli altri telefoni Android, prodotti da altri brand. Ogni azienda ha il suo calendario di distribuzione di Android 16, con Samsung che sarà probabilmente la prima a rendere disponibile il nuovo sistema operativo di Google ai possessori dei suoi smartphone Galaxy.