Batterie al litio quasi morte tornano al 95%: il metodo elettrochimico

Le batterie agli ioni di litio degradate potrebbero presto avere una seconda vita.

Secondo New Atlas, la ricerca più avanzata punta a intervenire direttamente sugli elettrodi, reintegrando il litio perso nel tempo. L’idea è tecnicamente elegante: invece di sostituire ogni singola cella, si ripristina la chimica interna per riportare le prestazioni vicino ai valori originari.

Il risultato atteso è una riduzione concreta di sprechi, costi e materiale da avviare allo smaltimento, in un settore dove il peso ambientale delle batterie esaurite è ormai un problema industriale riconosciuto.

Come funziona la rigenerazione degli elettrodi

Il metodo si chiama re-lithiation elettrochimica ed è stato sviluppato da ricercatori della Fudan University in Cina. Il composto utilizzato, il CF3SO2Li (trifluorometansolfonato di litio), viene introdotto attraverso una porta d’iniezione dell’elettrolita in una quantità di 0,5 mL/Ah.

Il trattamento dura circa 20 minuti e non richiede lo smontaggio delle batterie. Per questo motivo il processo è stato paragonato a una chirurgia minimamente invasiva applicata alle celle: si agisce dall’interno, in modo controllato, senza distruggere la struttura esistente.

I dati comunicati dal gruppo di ricerca sono rilevanti e difficili da ignorare. I test indicano prestazioni mantenute per un range tra 12.000 e 60.000 cicli di carica e scarica, valori che nelle applicazioni reali si traducono in anni aggiuntivi di vita utile. Una stima separata indica una potenziale riduzione di 120 chilogrammi di emissioni di carbonio per batteria lungo l’intero ciclo di vita. Sono numeri che spiegano perché questa tecnologia stia attirando interesse anche fuori dall’ambito strettamente accademico, con potenziali applicazioni su dispositivi elettronici, sistemi di accumulo fissi e veicoli elettrici.

Perché questo conta per il mercato

Se la rigenerazione degli elettrodi diventasse scalabile industrialmente, le implicazioni sarebbero concrete per tutta la filiera. Produttori come CATL, operatori di stazioni di ricarica e aziende come Tesla potrebbero ridurre i costi di manutenzione e prolungare il ciclo di utilizzo dei pacchi batteria, evitando sostituzioni anticipate che oggi rappresentano una voce di costo significativa. In un contesto in cui la domanda globale di litio continua a crescere, recuperare ciò che è già in circolazione vale quanto estrarne di nuovo.

Non si tratta dell’unico approccio in questo campo. In parallelo, ricercatori della Aalto University stanno esplorando il riciclo e riuso degli elettrodi LiCoO2, segnale che il settore sta convergendo su più strade complementari per rigenerare l’accumulo al litio invece di mandarlo direttamente a fine vita. La direzione indicata da questa ricerca non è solo tecnologica: meno smaltimento, più recupero, e una gestione più efficiente di un materiale ormai strategico per la transizione energetica globale.