Bill Gates e Linus Torvalds insieme per la prima volta: momento storico per Windows e Linux

È un’immagine che nessuno avrebbe pensato di vedere: Bill Gates e Linus Torvalds fianco a fianco, rilassati e sorridenti, il primo con la polo a manica lunga impataccata, immortalati in una foto condivisa da Mark Russinovich su LinkedIn. Un momento carico di significati storici e simbolici, non solo perché rappresenta il primo incontro documentato tra le due icone dietro Windows e Linux, ma anche perché segna un nuovo capitolo nel rapporto — per lungo tempo conflittuale — tra software proprietario e open source.

Due universi paralleli si sfiorano

Per oltre trent’anni, Gates e Torvalds hanno rappresentato due visioni opposte dello sviluppo software. Da una parte, il modello chiuso, centralizzato e commerciale incarnato da Microsoft; dall’altra, l’approccio collaborativo, aperto e comunitario del kernel Linux. Che i due non si fossero mai incontrati prima potrebbe stupire, ma riflette anche quanto distanti fossero le rispettive orbite, nonostante gli intrecci inevitabili nel tempo.

L’incontro è avvenuto in occasione di una cena organizzata da Russinovich, Chief Technology Officer di Microsoft Azure, alla quale era presente anche David Cutler, altra figura chiave nello sviluppo dei sistemi operativi Microsoft. Niente “decisioni sul kernel”, ha scritto ironicamente Russinovich, ma il solo fatto che i due “pezzi da novanta” fossero seduti allo stesso tavolo è già di per sé rivoluzionario.

Il significato simbolico: fine di un’era o inizio di una nuova?

L’immagine è potente perché sintetizza l’evoluzione del mondo tecnologico: Microsoft che abbraccia l’open source, Linux che si afferma anche nel mondo enterprise, e un nuovo equilibrio in cui le vecchie rivalità lasciano spazio alla coesistenza e forse alla collaborazione. Da anni ormai Microsoft contribuisce attivamente al kernel Linux e lo stesso Torvalds ha più volte smorzato i toni rispetto al passato.

La cena potrebbe quindi essere letta come un segnale simbolico: il riconoscimento reciproco del valore storico e tecnico dell’altro, oltre le contrapposizioni ideologiche.

Bella la partecipazione di David “Dave” Cutler (nella foto, a destra), uno degli ingegneri che hanno davvero fatto la storia di Windows. Uno dei membri della “vecchia guardia” che osservava il culto per la pulizia del codice e l’efficienza dei programmi, riducendo al massimo l’impatto sulle risorse hardware disponibili. Cutler portò in Microsoft rigore ingegneristico e visione a lungo termine nello sviluppo dei sistemi operativi.

Cosa ci si può aspettare “alla prossima cena”?

L’ironia nel commento di Russinovich (nella foto, a sinistra) — “nessuna decisione sul kernel è stata presa, ma magari alla prossima cena…” lascia aperte speculazioni interessanti. È difficile immaginare Gates rientrare nel ruolo di stratega tecnologico attivo, ma la sua visione sull’intelligenza artificiale, sul cambiamento nel mondo del lavoro e sulle infrastrutture globali resta influente. Dall’altra parte, Torvalds continua ad avere un ruolo centrale nello sviluppo del kernel Linux, anche se il peso delle scelte è sempre più distribuito tra i maintainer.

Maintainer che, come abbiamo evidenziato in un articolo citato in precedenza, mancano sempre più all’appello e da qui in avanti ci vorrebbe un “ricambio generazionale” per portare avanti il progetto Linux. Chissà che Gates e Torvalds non abbiano parlato anche di questo, magari con un impegno più incisivo da parte di Microsoft.

Conclusioni

Quello tra Gates e Torvalds non è stato un incontro tra rivali, ma tra due pionieri che hanno cambiato per sempre il nostro rapporto con la tecnologia. La “cena estiva” dei due ci racconta la maturità del settore: le guerre di religione tra modelli di sviluppo lasciano spazio a un’ecosistema complesso e ibrido.

Non ci sono state decisioni sul kernel, ma la cena resterà nella memoria collettiva come il momento in cui due storie parallele si sono finalmente intrecciate. E chissà, magari davvero la prossima volta si parlerà di codice.

La storica foto pubblicata in apertura è di Mark Russinovich.