Fedora 44 disponibile: novità kernel, GNOME 50 e problemi NVIDIA

Fedora continua a rappresentare uno dei punti di riferimento per chi desidera una distribuzione Linux aggiornata, rigorosa e orientata all’innovazione. Con il rilascio di Fedora 44 (download), il progetto sponsorizzato da Red Hat introduce una serie di cambiamenti che incidono in modo diretto sia sull’esperienza desktop che sull’infrastruttura sottostante. L’evoluzione della distribuzione segue una linea precisa: integrare tecnologie recenti senza compromettere stabilità e sicurezza, mantenendo un ciclo di rilascio prevedibile e ben documentato.

Il progetto Fedora si è costruito nel tempo una reputazione: è famoso per anticipare soluzioni poi adottate anche in ambito enterprise.

L’adozione di Wayland, l’integrazione di SELinux e il passaggio al file system Btrfs sono esempi concreti. Fedora 44 rafforza questa direzione introducendo miglioramenti tecnici, aggiornamenti rilevanti e una serie di modifiche che interessano sia chi aggiorna sia chi installa da zero.

GNOME 50 e miglioramenti nell’esperienza desktop

Fedora Workstation 44 introduce GNOME 50, una versione che lavora in profondità su usabilità e prestazioni. Le modifiche non si limitano all’interfaccia: includono affinamenti nel rendering, miglioramenti nell’accessibilità e una gestione più accurata del colore, utile in ambiti grafici e professionali.

Anche le applicazioni preinstallate ricevono aggiornamenti significativi. Il file manager, il visualizzatore documenti e il calendario risultano più reattivi e meglio integrati con il sistema. Il supporto al desktop remoto migliora, con maggiore stabilità nelle sessioni remote e latenza ridotta.

KDE Plasma 6.6 e revisione dell’esperienza di accesso

Chi utilizza l’edizione KDE trova in Fedora 44 un aggiornamento importante: KDE Plasma 6.6. Tra le novità più evidenti, il nuovo gestore di login, progettato per offrire un’esperienza più coerente fin dall’avvio del sistema.

Il processo di configurazione iniziale risulta semplificato. L’utente può completare rapidamente l’installazione e configurare il sistema senza passaggi complessi; un aspetto utile soprattutto quando si prepara un sistema per altri utenti.

Installazione e aggiornamento: cambiamenti in Anaconda

L’installer Anaconda introduce una modifica tecnica che incide sulla gestione della rete. Fedora 44 crea profili di rete solo per i dispositivi configurati durante l’installazione, tramite interfaccia grafica, opzioni di boot o file Kickstart.

In passato venivano generati profili predefiniti per tutte le interfacce rilevate. La nuova impostazione riduce configurazioni inutili e semplifica gli interventi successivi, soprattutto in ambienti dove la rete richiede personalizzazioni specifiche.

Wayland consolidato e compatibilità applicativa

Fedora continua a puntare su Wayland come server grafico principale. La maturità raggiunta consente una gestione più fluida del rendering e una migliore integrazione con l’hardware moderno. Il layer XWayland garantisce compatibilità con applicazioni progettate per X11.

Permangono alcune differenze operative per software che richiedono accesso diretto allo schermo o input avanzato. Fedora interviene aggiornando librerie e toolkit per ridurre le incompatibilità, migliorando progressivamente la transizione.

Driver NVIDIA: compatibilità e gestione delle GPU legacy

Un aspetto critico emerso con Fedora 44 riguarda i sistemi dotati di GPU NVIDIA, in particolare i modelli più datati. Le versioni più recenti dei driver proprietari, come la serie 590 e successive, interrompono il supporto per schede basate su architetture precedenti alla serie 2000, includendo molte GPU della famiglia 1000 e precedenti.

Dopo l’aggiornamento a Fedora 44, questi sistemi possono avviarsi utilizzando il driver open source Nouveau. Sebbene garantisca compatibilità di base, Nouveau non offre prestazioni paragonabili ai driver proprietari, soprattutto in ambito 3D e gaming.

La soluzione consiste nell’installazione di driver legacy, come per la serie 580xx, resi disponibili tramite repository RPM Fusion. Il passaggio richiede la rimozione delle versioni più recenti e l’installazione manuale del pacchetto corretto. Il sistema utilizza il modulo akmod per compilare automaticamente il driver in base al kernel in uso:

sudo dnf update

sudo dnf remove xorg-x11-drv-nvidia\* akmod-nvidia\*

sudo dnf install akmod-nvidia-580xx xorg-x11-drv-nvidia-580xx

Un aspetto operativo importante riguarda i tempi di compilazione: dopo l’installazione del driver, è necessario attendere alcuni minuti prima di riavviare il sistema. Un riavvio immediato può portare a una schermata nera, causata dall’assenza del modulo kernel già compilato.

Per le nuove installazioni di Fedora 44, conviene configurare fin da subito i repository RPM Fusion e scegliere la versione corretta del driver, evitando incompatibilità successive. Le GPU più recenti continuano invece a funzionare con i driver aggiornati senza necessità di interventi.

Sicurezza e miglioramenti OpenSSL

Fedora 44 introduce ottimizzazioni nel caricamento dei certificati con OpenSSL. L’adozione del supporto directory-hash per i certificati CA riduce i tempi di inizializzazione delle librerie crittografiche, con benefici nelle applicazioni che effettuano numerose operazioni TLS.

Questa modifica comporta anche un cambiamento nella posizione dei bundle di certificati nel filesystem. Gli amministratori devono considerare il nuovo layout in caso di configurazioni personalizzate.

Wine e modulo NTSYNC nel kernel

Fedora 44 abilita il modulo NTSYNC per alcune applicazioni, in particolare Wine e Steam. Il modulo introduce un meccanismo di sincronizzazione più efficiente tra thread, migliorando compatibilità e prestazioni delle applicazioni Windows eseguite su Linux.

Dopo l’installazione, il sistema attiva il supporto NTSYNC al riavvio, senza richiedere interventi manuali.

File system Btrfs e cambiamenti nelle immagini cloud

Fedora continua a utilizzare Btrfs come file system principale. Nelle immagini Fedora Cloud, la partizione /boot è sostituita con un sottovolume Btrfs, migliorando l’utilizzo dello spazio e riducendo la dimensione complessiva delle immagini.

Questa scelta semplifica la gestione dello storage e consente maggiore flessibilità nella creazione di snapshot. In ambienti cloud, dove lo spazio e la rapidità di provisioning risultano critici, il cambiamento ha effetti concreti.

Container, toolchain e gestione pacchetti

Il supporto ai container resta centrale: Podman continua a evolvere, migliorando gestione immagini e networking. L’approccio rootless riduce i rischi legati ai privilegi elevati.

Gli strumenti di sviluppo, tra cui GCC e LLVM, vengono aggiornati per supportare standard più recenti e migliorare le performance di compilazione. Il gestore pacchetti DNF beneficia di ottimizzazioni nella risoluzione delle dipendenze e nella gestione dei metadati.

Distribuzioni disponibili e modalità di installazione

Fedora 44 è distribuita in diverse edizioni: Workstation, Server, Cloud, CoreOS e IoT, oltre alle varianti desktop come KDE, Xfce e Cinnamon. Sono disponibili anche versioni Atomic come Silverblue e Kinoite, progettate per ambienti immutabili.

L’aggiornamento da versioni precedenti risulta diretto e, nella maggior parte dei casi, richiede un semplice riavvio. Una nuova installazione consente invece di scegliere tra più configurazioni, adattando il sistema alle esigenze specifiche.

La distribuzione resta particolarmente adatta a sviluppatori e utenti avanzati. Chi cerca un ambiente immutabile e prevedibile nel lungo periodo potrebbe orientarsi verso soluzioni con cicli di rilascio più conservativi. Fedora 44 consolida comunque il ruolo della distribuzione come piattaforma tecnica aggiornata e affidabile.