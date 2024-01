Binance Coin supera Solana nella classifica di mercato

Binance Coin (BNB) dovrebbe essere uno degli altcoin da prendere in considerazione se ti stai chiedendo come entrare nelle criptovalute. I token nativi di Binance Exchange hanno subito un significativo calo di prezzo circa a metà del 2023, quando la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha presentato 13 accuse contro la piattaforma e il suo fondatore.

Nonostante ciò, a novembre entrambe le parti hanno raggiunto un accordo: l’amministratore delegato di Exchange, Changpeng Zhao, si è dichiarato colpevole di accuse quali il mancato mantenimento di un efficace programma antiriciclaggio. Il più grande exchange del mondo ha accettato di pagare oltre 4 miliardi di dollari per i suoi fallimenti, lasciandosi alle spalle i problemi legali. I prezzi di BNB sono cresciuti del 25% dopo la conclusione dei problemi legali della exchange con la SEC. Recentemente ha superato il progetto Solana (SOL) come quarta criptovaluta più popolare.

InQubeta (QUBE) è un’altra opzione che dovresti esplorare se stai cercando qual è la migliore criptovaluta in cui investire. Il nuovo progetto DeFi ha già raccolto oltre 8,1 milioni di dollari e offre un mezzo alternativo per gli investimenti in AI.

Anche Filecoin (FIL) viene indicata come la migliore criptovaluta in cui investire grazie al guadagno dell’80% registrato nel 2023. Negli ultimi sette giorni, però, i prezzi sono scesi notevolmente e il progetto ha perso il 26% dei suoi guadagni.

Secondo gli analisti, InQubeta (QUBE) potrebbe entrare tra le migliori dieci criptovalute nel giro di pochi anni

L’approccio creativo di InQubeta per rendere più accessibili le opportunità di investimento nell’AI lo rende uno dei migliori progetti DeFi lanciati da qualche tempo a questa parte. L’ecosistema offre alle startup di AI un modo più semplice per raccogliere fondi e allo stesso tempo rende più facile che mai investire in questa tecnologia.

La fattibilità dell’AI è migliorata molto negli ultimi anni ed è ormai chiaro che questa tecnologia rimodellerà il mondo come nessuna tecnologia in passato ha fatto. Le auto a guida autonoma sono ormai una realtà e Amazon sta attualmente testando dei robot umanoidi.

Investire nell’AI oggi è come investire nelle criptovalute all’inizio della rivoluzione crittografica. Coloro che hanno investito in token come BTC all’inizio hanno ottenuto enormi ritorni sul loro investimento. Lo stesso accadrà per coloro che finanziano startup di AI che finiscono per fornire soluzioni utili ai loro utenti.

Investire in token ERC20

I token ERC20 e gli smart contract costituiscono il processo di investimento decentralizzato di InQubeta. Le startup creano questi token per indicare le opportunità di investimento. Questi token non fungibili vengono frazionati in pezzi più piccoli per renderli più accessibili e aggiunti alla lista dei token ERC20 sul marketplace NFT.

Gli utenti che vogliono investire nell’AI navigano sul marketplace e fanno acquisti con QUBE. Possono conservare i loro token ERC20 a lungo termine o rivenderli sul marketplace NFT. Il valore di questi token può essere visualizzato nell’account InQubeta di ogni utente.

Binance Coin (BNB) prende il posto di Solana

I prezzi di BNB hanno registrato un’impennata del 26% nell’ultimo mese, grazie al fatto che il suo exchange si è lasciato alle spalle i problemi con la SEC. I prezzi di BNB hanno raggiunto i 676 $ nel 2021 e c’è una buona probabilità che questi massimi vengano recuperati quest’anno, mentre la corsa al rialzo di Bitcoin (BTC) fa impennare i prezzi in tutto lo spazio delle criptovalute. Anche le previsioni più pessimistiche danno i prezzi in crescita di almeno il 200% entro la fine dell’anno.

Filecoin (FIL) guadagna nuovi utenti

Filecoin è una piattaforma di archiviazione digitale decentralizzata che consente agli utenti di affittare spazio di archiviazione cloud o di monetizzare il proprio spazio di archiviazione inutilizzato. Il progetto ha registrato una notevole crescita nel 2023, ma il suo valore è sceso del 26% negli ultimi sette giorni. Probabilmente il suo valore sarà il più basso per la maggior parte dell’anno.

Riepilogo

QUBE, FIL e BNB sono tre delle migliori criptovalute da acquistare ora per ottenere profitti consistenti nel corso dell’anno. QUBE è in testa per quanto riguarda il potenziale di crescita, con proiezioni che prevedono una crescita del 10.000% quest’anno.

