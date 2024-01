Bing, nessun boom di utenti dopo l'integrazione dell'IA

Con la diffusione massiccia di ChatGPT, Microsoft si è mossa prontamente per sfruttare l’occasione e dare una svolta a Bing, il suo motore di ricerca.

L’engine, alle prese con un concorrente scomodo come Google, ha intravisto uno spiraglio per potersi conquistare una più vasta fetta di mercato bruciando sul tempo il colosso di Mountain View.

Tra il 2022 e il 2023, Microsoft prometteva scintille in questo senso, con Bing e il browser Edge pronti alla riscossa grazie all’integrazione di funzioni IA, seguiti poi anche da Office e Teams. Nonostante tutto, però, l’azienda creata da Bill Gates sembra non essere riuscita a spingere efficacemente il proprio motore di ricerca.

Secondo quanto affermato da ricerche statunitensi, infatti, i progressi di Bing sono stati minimi in termini di utilizzo. Il motore di ricerca, che proprio l’anno prima del boom di ChatGPT aveva perso quasi il 33% delle ricerche, ha visto un aumento molto poco significativo.

L’IA doveva dare lo slancio a Bing per sfidare Google, ma in un anno è cambiato ben poco

Si parla di un passaggio dal 6,7% di utenti a dicembre 2022 contro un 7,7% dello stesso mese dell’anno successivo. Non solo: questi studi, rispetto ad altri, sono relativamente ottimistici, in quanto prendono in esame gli utenti statunitensi, più propensi all’utilizzo di Bing rispetto a quelli di altre zone del mondo.

Di fatto, con o senza IA, la piattaforma di Microsoft resta un motore di ricerca considerabile come di nicchia. A quanto pare, anche l’azienda di Redmond si sarebbe accorta di questa criticità, andando ad allontanare gradualmente i suoi investimenti nel contesto dell’IA applicata a Bing.

Lo stesso servizio noto dapprima come Bing Chat, ora è stato convertito in Windows Copilot. Non solo: qualche giorno fa Bing Image Creator è stato ribattezzato Image Creator da Designer. Di fatto, i riferimenti al motore di ricerca sono sempre meno.

Alla domanda sui numeri degli utenti attivi di Bing da parte di Arstechnica.com, un portavoce di Microsoft ha affermato come “Con l’implementazione di Copilot lo scorso anno, abbiamo deciso di reinventare il modo in cui le persone trovano le risposte, basandosi sui metodi di ricerca tradizionali abbinati a nuovi strumenti di conversazione che sfruttano meglio la conoscenza del mondo. Abbiamo già ottenuto risultati e una crescita straordinara per Copilot, con più più di 5 miliardi di chat ad oggi. Il settore della ricerca è nel bel mezzo di una trasformazione poiché l’Intelligenza Artificiale ci aiuta a trasformare le informazioni in azione“.