Bitcoin (BTC) potrebbe raggiungere 83.000$ entro il 2025

Il mercato delle criptovalute è in pieno fermento e gli investitori sono in attesa di un’altra corsa al rialzo. Questo è in linea con una recente previsione di un famoso stratega, Rager, che ritiene che Bitcoin possa raggiungere gli 83 mila dollari entro il 2025. Non sarà un percorso lineare, perché ci saranno piccole correzioni nella fase precedente e successiva all’halving. Nel frattempo, Litecoin (LTC) e una nuova ICO, InQubeta (QUBE) sono anch’essi testimoni di un’impennata degli investimenti, a dimostrazione di un crescente interesse degli investitori per le diverse criptovalute.

InQubeta (QUBE): la ICO di criptovaluta AI che sta rubando la scena

Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia ha reso la vita dell’uomo più semplice che mai, e questo viene ulteriormente migliorato dall’intelligenza artificiale. Nonostante ciò, investire in questo spazio competitivo è sempre stata una sfida per gli investitori comuni. InQubeta è qui per demistificare il complesso processo. Questa piattaforma di crowdfunding alimentata dal token QUBE offre agli investitori un’opportunità senza precedenti di far parte del fiorente ecosistema delle startup AI. InQubeta non si limita a favorire gli investimenti, ma apre una porta sul futuro della tecnologia.

Il token QUBE è in prima linea nella visione di InQubeta e incarna un nuovo paradigma di investimento nel mondo delle criptovalute. Questo token ERC20 deflazionistico incentiva la proprietà a lungo termine e fornisce capacità di governance ai suoi possessori, sottolineando l’impegno della piattaforma verso un approccio guidato dalla community.

Il successo della prevendita di InQubeta, che ha superato i 6,6 milioni di dollari, segnala la forte fiducia del mercato nella sua visione. La piattaforma non si limita a seguire una tabella di marcia, ma è pioniera di un nuovo percorso nei settori dell’AI e della blockchain, con piani per un marketplace NFT e un’espansione cross-chain.

La tabella di marcia rialzista di Bitcoin secondo Rager

La recente analisi di Rager suggerisce un percorso dinamico per Bitcoin, prevedendo un’impennata a 50.000 $ nel breve termine, seguita da una correzione a circa 30.000 $ a causa dell’imminente halving. Questo evento, che dovrebbe causare un calo temporaneo del valore di Bitcoin, pone le basi per un movimento sostenuto verso l’alto, che culminerà in un nuovo massimo storico di 83.000 $ entro il 2025.

Si prevede che l’evento di halving, un momento critico nel modello economico di Bitcoin, creerà volatilità a breve termine, ma si prevede che alimenterà un rialzo significativo successivamente. Rager prevede che BTC raggiungerà i massimi all’inizio e alla metà del 2025, mentre il mercato rialzista dovrebbe concludersi entro il terzo trimestre del 2025.

Litecoin (LTC) guadagna trazione tra gli investitori

Litecoin, spesso considerato come l’argento dell’oro Bitcoin, sta guadagnando una notevole popolarità tra gli investitori. La sua stabilità, i suoi punti di forza tecnologici e la sua affidabilità lo rendono uno dei migliori altcoin per chi cerca un mix di sicurezza e potenzialità sul mercato delle criptovalute.

Litecoin si distingue per la sua solida storia, la velocità delle transazioni e le commissioni di transazione più basse rispetto a Bitcoin. Queste qualità sono state fondamentali per aumentare la sua popolarità, in particolare tra le persone che cercano un uso pratico e quotidiano delle criptovalute.

Conclusione

Non appena si assiste a uno slancio rialzista sul mercato, la maggior parte dei trader e degli analisti si lancia in previsioni di guadagni consistenti. La recente previsione su Bitcoin fatta da Rager potrebbe aver fatto girare la testa a qualcuno, ma è la nuova ICO InQubeta ad aver catturato l’attenzione dei “cacciatori di gemme”. Ha creato una categoria a sé stante mettendo in contatto le startup di intelligenza artificiale con gli investitori di criptovalute. Considerata l’attuale prevendita in corso, sarà emozionante vedere come il valore salirà dopo il lancio.

